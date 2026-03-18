Україна розраховує на взаємність від країн Близького Сходу - Тихий

Україна очікує взаємної підтримки від держав Близького Сходу у відповідь на допомогу. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час спілкування з журналістами, пише УНН.

Речник пояснив, що в обмін на допомогу країнам Близького Сходу, "Україна, звісно, розраховує і на взаємність". Зокрема, йдеться про чотири напрямки.

"По-перше, це посилення політичної підтримки України. По-друге, підтримка санкційної політики щодо росії та Ірану. По-третє, розширення практичної співпраці у сфері безпеки та оборони. І по-четверте, участь у відновленні України та інвестиційних проєктах", - повідомив журналістам речник МЗС Георгій Тихий

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність України допомогти стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Він доручив міністру закордонних справ та іншим відомствам розробити варіанти підтримки без шкоди для захисту України.