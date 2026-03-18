Украина рассчитывает на взаимность от стран Ближнего Востока - Тихий
Киев • УНН
МИД ожидает от региона поддержки санкций против РФ и инвестиций в восстановление. Зеленский поручил разработать меры стабилизации без ущерба обороне Украины.
Украина ожидает взаимной поддержки от государств Ближнего Востока в ответ на помощь. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время общения с журналистами, пишет УНН.
Подробности
Спикер пояснил, что в обмен на помощь странам Ближнего Востока, "Украина, конечно, рассчитывает и на взаимность". В частности, речь идет о четырех направлениях.
"Во-первых, это усиление политической поддержки Украины. Во-вторых, поддержка санкционной политики в отношении России и Ирана. В-третьих, расширение практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны. И в-четвертых, участие в восстановлении Украины и инвестиционных проектах", - сообщил журналистам спикер МИД Георгий Тихий.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины помочь стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Он поручил министру иностранных дел и другим ведомствам разработать варианты поддержки без ущерба для защиты Украины.