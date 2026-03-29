Украина могла получить больше САУ DITA, чем официально объявленные 15 единиц

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

Чешская компания CSG изготовила десятки гаубиц DITA, хотя официально для ВСУ оплатили только 15 единиц. Технику уже заметили в подразделениях НГУ и ГПСУ.

Количество чешских самоходных артиллерийских установок DITA, которые реально могла получить Украина, может быть больше официально подтвержденных 15 единиц. На это указывают новые данные о темпах производства и появление этих гаубиц сразу в нескольких украинских подразделениях. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Представители чешской компании CSG во время выставки BEDEX 2026 в Бельгии заявили, что уже изготовили "высокое двузначное количество" САУ DITA. То есть речь идет как минимум о нескольких десятках машин.

Официально для Украины были оплачены 15 установок – первые 9 профинансировали Нидерланды в феврале 2024 года, еще 6 заказали в октябре того же года. После этого новых публичных сообщений о дополнительных закупках не было.

Однако на фоне заявлений об уже изготовленных десятках DITA возникает вопрос, могла ли часть этих машин также пойти Украине вне уже известных контрактов.

Почему возникло подозрение, что DITA в Украине может быть больше

Эти чешские гаубицы уже замечали не в одном, а сразу в нескольких украинских подразделениях.

DITA была зафиксирована на вооружении 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ, а также в подразделениях ГПСУ. Причем пограничники прямо заявляли, что у них это уже вторая такая установка.

Именно это и подпитывает предположение, что Украине могли передать больше, чем официально известные 15 единиц. Хотя не исключено и более простое объяснение – часть имеющихся САУ могли просто перераспределить между различными формированиями.

Что еще могло повлиять на количество

Здесь важно учитывать, что Украина не была единственным заказчиком DITA. Еще одним крупным покупателем называют Азербайджан, которому, по неофициальным данным, могли заказать до 70 таких САУ.

Поэтому обнародованные объемы производства вполне могут покрывать уже известные контракты без дополнительных поставок для Украины. Но из-за отсутствия полной официальной отчетности окончательно это подтвердить пока невозможно.

Что это за гаубица

DITA – это современная 155-мм самоходная артиллерийская установка с автоматизированной башней и экипажем всего из двух человек. Она имеет ствол длиной 45 калибров, способна поражать цели на расстоянии до 39 километров, вести огонь темпом до 5 выстрелов в минуту и покидать позицию примерно за 45 секунд после стрельбы.

На фоне войны в Украине это делает ее особенно ценной системой для быстрой контрбатарейной работы и выживания под огнем.

По состоянию на сейчас твердо подтвержденными остаются 15 DITA для Украины. Но учитывая темпы производства, присутствие этих САУ в нескольких разных подразделениях и нехватку публичной информации, нельзя исключать, что реальное количество уже больше.

