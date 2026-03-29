Україна могла отримати більше САУ DITA, ніж офіційно оголошені 15 одиниць

Кількість чеських самохідних артилерійських установок DITA, які реально могла отримати Україна, може бути більшою за офіційно підтверджені 15 одиниць. На це вказують нові дані про темпи виробництва та поява цих гаубиць одразу в кількох українських підрозділах. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Представники чеської компанії CSG під час виставки BEDEX 2026 у Бельгії заявили, що вже виготовили "високу двозначну кількість" САУ DITA. Тобто йдеться щонайменше про кілька десятків машин.

Офіційно для України були оплачені 15 установок – перші 9 профінансували Нідерланди у лютому 2024 року, ще 6 замовили в жовтні того ж року. Після цього нових публічних повідомлень про додаткові закупівлі не було.

Однак на тлі заяв про вже виготовлені десятки DITA виникає питання, чи могла частина цих машин також піти Україні поза вже відомими контрактами.

Чому виникла підозра, що DITA в Україні може бути більше

Ці чеські гаубиці вже помічали не в одному, а одразу в кількох українських підрозділах.

DITA була зафіксована на озброєнні 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ, а також у підрозділах ДПСУ. Причому прикордонники прямо заявляли, що у них це вже друга така установка.

Саме це й підживлює припущення, що Україні могли передати більше, ніж офіційно відомі 15 одиниць. Хоча не виключено і простіше пояснення – частину наявних САУ могли просто перерозподілити між різними формуваннями.

Що ще могло вплинути на кількість

Тут важливо враховувати, що Україна не була єдиним замовником DITA. Ще одним великим покупцем називають Азербайджан, якому, за неофіційними даними, могли замовити до 70 таких САУ.

Тому оприлюднені обсяги виробництва цілком можуть покривати вже відомі контракти без додаткових поставок для України. Але через відсутність повної офіційної звітності остаточно це підтвердити поки неможливо.

Що це за гаубиця

DITA – це сучасна 155-мм самохідна артилерійська установка з автоматизованою баштою та екіпажем лише з двох осіб. Вона має ствол довжиною 45 калібрів, здатна вражати цілі на відстані до 39 кілометрів, вести вогонь темпом до 5 пострілів за хвилину і залишати позицію приблизно за 45 секунд після стрільби.

На тлі війни в Україні це робить її особливо цінною системою для швидкої контрбатарейної роботи та виживання під вогнем.

Станом на зараз твердо підтвердженими залишаються 15 DITA для України. Але з огляду на темпи виробництва, присутність цих САУ в кількох різних підрозділах і брак публічної інформації, не можна виключати, що реальна кількість уже більша.

