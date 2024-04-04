Украина и Венгрия достигли прогресса в улучшении двусторонних отношений - Офис Президента

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и вице-премьер-министр Ольга Стефанишина провели онлайн-встречу с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии - Петером Сийярто. О чем говорили и каких договоренностей достигли на этой встрече пишет УНН со ссылкой на данные украинского Офиса Президента.

Новые перспективы на экономическом, инфраструктурном, социальном и других направлениях позволят обеим нашим странам стать сильнее и богаче. По каждому из этих направлений сформированы совместные рабочие группы. И они уже выработали пакет эффективных решений. - рассказал руководитель Офиса Президента.

Детали

Основной темой этих переговоров стало улучшение двусторонних отношений между Украиной и Венгрией. Делегаты озвучили свое видение путей решения основных вопросов двусторонних отношений между странами, которые сейчас есть.

Андрей Ермак отметил, что из 11 пунктов, которые предложила венгерская сторона, фактически согласовали уже пять. В вопросах национальных сообществ есть согласованные позиции, которые наработали и предварительно зафиксировали рабочие группы. В украинском Офисе Президента пообещали, что эта работа будет финализирована в кратчайшие сроки.

Также отмечается, что есть существенный прогресс в расширении логистических и транспортных возможностей на общей границе. Так, в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" уже в этом месяце начнут пускать грузовики без ограничения веса. Кроме того, откроют новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош". Это поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией.

Для нас важно, чтобы достигнутые договоренности были не только согласованы, но и зафиксированы. Сегодня будет предоставлена позиция в виде конкретных шагов, которые видит украинская сторона по каждому из блоков вопросов, касающихся двусторонних отношений в части защиты венгерского национального меньшинства. Мы готовы максимально оперативно провести следующую встречу. - подчеркнула Ольга Стефанишина.

Дополнительно

В ОП напомнили, что Петер Сийярто находился с визитом в Украине в январе этого года. Тогда в Ужгороде состоялась встреча с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.