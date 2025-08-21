Украина и союзники разрабатывают военную поддержку для дипломатии по обеспечению устойчивого мира - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о разработке военной компоненты для поддержки дипломатических переговоров по миру. Предложения будут представлены советникам по национальной безопасности стран-партнеров.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в совещании с главнокомандующими вооруженных сил стран-партнеров. По его словам, совместно с руководителями вооруженных сил стран-партнеров разрабатывается военная компонента для поддержки дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира для Украины и всей Европы. Об этом Сырский написал в Facebook, передает УНН.
Принял участие в формате видеоконференции в совещании с главнокомандующими вооруженных сил Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, которое состоялось 19-20 августа в Вашингтоне, США. Совместно с руководителями вооруженных сил стран-партнеров разрабатываем военную компоненту для поддержки дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира для Украины и всей Европы
Он подчеркнул, что подготовленные предложения будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности стран-партнеров для надлежащего рассмотрения в русле текущих дипломатических усилий.
Дальнейшее планирование и коммуникация будут продолжаться в соответствии с продвижением переговоров. Убежден, что совместными усилиями, с привлечением политико-дипломатической поддержки преданных партнеров Украины, мы сможем добиться реального мира и гарантировать безопасность для Украины и всей демократической Европы
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчера состоялся разговор советников по вопросам национальной безопасности, который продолжится и сегодня. На своем уровне военные - Главком, Генеральный штаб - работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины.