14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Украина и союзники разрабатывают военную поддержку для дипломатии по обеспечению устойчивого мира - Сырский

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о разработке военной компоненты для поддержки дипломатических переговоров по миру. Предложения будут представлены советникам по национальной безопасности стран-партнеров.

Украина и союзники разрабатывают военную поддержку для дипломатии по обеспечению устойчивого мира - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в совещании с главнокомандующими вооруженных сил стран-партнеров. По его словам, совместно с руководителями вооруженных сил стран-партнеров разрабатывается военная компонента для поддержки дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира для Украины и всей Европы. Об этом Сырский написал в Facebook, передает УНН.

Принял участие в формате видеоконференции в совещании с главнокомандующими вооруженных сил Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, которое состоялось 19-20 августа в Вашингтоне, США. Совместно с руководителями вооруженных сил стран-партнеров разрабатываем военную компоненту для поддержки дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира для Украины и всей Европы

- написал Сырский.

Он подчеркнул, что подготовленные предложения будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности стран-партнеров для надлежащего рассмотрения в русле текущих дипломатических усилий.

Дальнейшее планирование и коммуникация будут продолжаться в соответствии с продвижением переговоров. Убежден, что совместными усилиями, с привлечением политико-дипломатической поддержки преданных партнеров Украины, мы сможем добиться реального мира и гарантировать безопасность для Украины и всей демократической Европы

- добавил Сырский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчера состоялся разговор советников по вопросам национальной безопасности, который продолжится и сегодня. На своем уровне военные - Главком, Генеральный штаб - работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины.

Павел Башинский

