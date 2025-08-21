Військові працюють над воєнним компонентом гарантій безпеки України - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про переговори радників з нацбезпеки та роботу військових над воєнною компонентою гарантій безпеки. Щоденно формується майбутня безпекова архітектура України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що учора була розмова радників з питань національної безпеки, яка продовжиться і сьогодні. На своєму рівні військові - Головком, Генеральний штаб - працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Працюють радники з питань національної безпеки – учора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації. На своєму рівні військові – Головком, Генеральний штаб - працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, у повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України - у мене буде багато дипломатичної роботи
Нагадаємо
Військові планувальники США та Європи підготували нові пропозиції щодо воєнної допомоги Україні та підтримки у разі припинення вогню або постійного мирного врегулювання.