14:24 • 9846 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 11347 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 17962 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 11713 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 22032 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 55631 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 64367 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 67352 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 90382 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 209513 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Військові працюють над воєнним компонентом гарантій безпеки України - Зеленський

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент Зеленський повідомив про переговори радників з нацбезпеки та роботу військових над воєнною компонентою гарантій безпеки. Щоденно формується майбутня безпекова архітектура України.

Військові працюють над воєнним компонентом гарантій безпеки України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учора була розмова радників з питань національної безпеки, яка продовжиться і сьогодні. На своєму рівні військові - Головком, Генеральний штаб - працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Працюють радники з питань національної безпеки – учора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації. На своєму рівні військові – Головком, Генеральний штаб - працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України. Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, у повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України - у мене буде багато дипломатичної роботи

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Військові планувальники США та Європи підготували нові пропозиції щодо воєнної допомоги Україні та підтримки у разі припинення вогню або постійного мирного врегулювання.

Павло Башинський

