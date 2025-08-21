$41.380.02
11444 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12903 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
19790 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Военные работают над военным компонентом гарантий безопасности Украины - Зеленский

Киев • УНН

 652 просмотра

Президент Зеленский сообщил о переговорах советников по нацбезопасности и работе военных над военной компонентой гарантий безопасности. Ежедневно формируется будущая архитектура безопасности Украины.

Военные работают над военным компонентом гарантий безопасности Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчера состоялся разговор советников по вопросам национальной безопасности, который продолжится и сегодня. На своем уровне военные - Главком, Генеральный штаб - работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

Работают советники по вопросам национальной безопасности – вчера у них был разговор, сегодня тоже много коммуникации. На своем уровне военные – Главком, Генеральный штаб – работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины. Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И ежедневно будут новые шаги партнеров в поддержку Украины – у меня будет много дипломатической работы

- сказал Зеленский.

Напомним

Военные планировщики США и Европы подготовили новые предложения по военной помощи Украине и поддержке в случае прекращения огня или постоянного мирного урегулирования.

Павел Башинский

