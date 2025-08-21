Военные работают над военным компонентом гарантий безопасности Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о переговорах советников по нацбезопасности и работе военных над военной компонентой гарантий безопасности. Ежедневно формируется будущая архитектура безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вчера состоялся разговор советников по вопросам национальной безопасности, который продолжится и сегодня. На своем уровне военные - Главком, Генеральный штаб - работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.
Подробности
Работают советники по вопросам национальной безопасности – вчера у них был разговор, сегодня тоже много коммуникации. На своем уровне военные – Главком, Генеральный штаб – работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины. Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И ежедневно будут новые шаги партнеров в поддержку Украины – у меня будет много дипломатической работы
Напомним
Военные планировщики США и Европы подготовили новые предложения по военной помощи Украине и поддержке в случае прекращения огня или постоянного мирного урегулирования.