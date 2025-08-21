Україна і союзники розробляють військову підтримку для дипломатії щодо забезпечення стійкого миру - Сирський

Головком ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у нараді з головнокомандувачами збройних сил країн-партнерів. За його словами, разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляється військова компонента для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи. Про це Сирський написав у Facebook, передає УНН.

Взяв участь, у форматі відеоконференції, в нараді з головнокомандувачами збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Сполучених Штатів та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, яка відбулася 19-20 серпня у Вашингтоні, США. Разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи

Він наголосив, що підготовлені пропозиції будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки країн-партнерів для належного розгляду в руслі поточних дипломатичних зусиль.

Подальше планування та комунікація триватимуть відповідно до просування переговорів. Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України, ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи