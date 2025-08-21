Україна і союзники розробляють військову підтримку для дипломатії щодо забезпечення стійкого миру - Сирський

$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 15400 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 22007 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 13940 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 25750 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 63937 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 72379 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 75245 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 97701 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 222915 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Вбивство на фунікулері: обвинувачуваний Косов пояснив, чому не сказав поліції, що його били підліткиPhoto21 серпня, 09:16 • 9748 перегляди
Екскерівники пологового будинку Києва розтратили 4,5 млн грн на фіктивних "працівниках" Photo21 серпня, 09:24 • 5044 перегляди
Зеленський розкрив реальний стан справ на фронті та повідомив про співвідношення кількості дронів21 серпня, 09:34 • 3994 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 95032 перегляди
У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів21 серпня, 10:49 • 5890 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 13603 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 22011 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 95455 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 122969 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 222922 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Михайло Подоляк
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Велика Британія
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Крилата ракета
Facebook
Instagram

Україна і союзники розробляють військову підтримку для дипломатії щодо забезпечення стійкого миру - Сирський

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про розробку військової компоненти для підтримки дипломатичних переговорів щодо миру. Пропозиції будуть представлені радникам з національної безпеки країн-партнерів.

Україна і союзники розробляють військову підтримку для дипломатії щодо забезпечення стійкого миру - Сирський

Головком ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у нараді з головнокомандувачами збройних сил країн-партнерів. За його словами, разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляється військова компонента для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи. Про це Сирський написав у Facebook, передає УНН.

Взяв участь, у форматі відеоконференції, в нараді з головнокомандувачами збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Сполучених Штатів та Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, яка відбулася 19-20 серпня у Вашингтоні, США. Разом з очільниками збройних сил країн-партнерів розробляємо військову компоненту для підтримки дипломатичних переговорів щодо забезпечення стійкого миру для України та всієї Європи

- написав Сирський.

Він наголосив, що підготовлені пропозиції будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки країн-партнерів для належного розгляду в руслі поточних дипломатичних зусиль.

Подальше планування та комунікація триватимуть відповідно до просування переговорів. Переконаний, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки відданих партнерів України, ми зможемо домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї демократичної Європи

- додав Сирський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учора була розмова радників з питань національної безпеки, яка продовжиться і сьогодні. На своєму рівні військові - Головком, Генеральний штаб - працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України.

Павло Башинський

Генеральний штаб Збройних сил України
НАТО
Збройні сили України
Вашингтон
Фінляндія
Франція
Олександр Сирський
Велика Британія
Італія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна