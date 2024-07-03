Украина и Норвегия согласовали возможность продления двусторонних и транзитных перевозок без разрешений до 30 сентября 2024 года. Продлить же "транспортный безвиз" между двумя странами могут в августе 2024 года - на заседании профильной комиссии. Об этом сообщило Минвосстановления передает УНН.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии согласовали возможность продолжения выполнения двусторонних и транзитных перевозок между странами без разрешений до 30 сентября 2024 года - говорится в сообщении Минвосстановления в Facebook.

Как сообщается, в августе состоится заседание профильной комиссии, по результатам которого ожидается дальнейшее продление "транспортного безвиза" с Норвегией.

Либерализация грузовых перевозок возможна для транспортных средств стандарта экологичности Евро-5 и выше. При выполнении перевозок на борту грузовика водители должны иметь сертификат, подтверждающий экологический класс грузовика.

Впервые о "транспортном безвизе" министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с норвежскими коллегами в августе прошлого года, сроком до 30 июня 2024 года.

Справочно

Украинским перевозчикам доступен "транспортный безвиз" с 37 государствами, включая страны Евросоюза. За последний год, кроме Норвегии, Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры Украины удалось договориться о либерализации грузовых перевозок еще с Северной Македонией, Турцией, Молдовой, Грузией и Черногорией.

Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" - премьер