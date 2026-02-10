Украина и Молдова планируют открытие нового пункта пропуска на границе

Украина и Молдова подписали протокол о дополнении соглашения о пунктах пропуска, который создает правовую основу для открытия нового пункта пропуска между странами. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Сегодня работали с правительственной делегацией Республики Молдова во главе с Премьер-министром Александру Мунтяну. Рад был лично приветствовать министра внутренних дел Республики Молдова Даниэллу Мисаил-Никитин. Подписали важный Протокол, касающийся перемещения людей и грузов через нашу общую границу. Речь идет о дополнении к Соглашению 1997 года о пунктах пропуска. Мы официально добавляем в перечень международных автомобильных еще один пункт пропуска - с круглосуточным режимом работы для пассажирского и грузового сообщения - написал Клименко.

По его словам, подписание документа - важный шаг для практической реализации проекта, ведь создает правовую основу для открытия пункта пропуска и позволяет заложить необходимое финансирование в Государственном бюджете Украины.

Он добавил, что обустройство пункта пропуска уже в процессе - с украинской стороны этой работой занимается Агентство восстановления.

Ожидается, что открытие нового пункта пропуска даст практический результат:

увеличение пропускной способности грузовых перевозок;

более эффективный экспорт/импорт через Молдову и Румынию;

усиление “Путей солидарности”;

уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска.

Напомним

Правительство дополнило перечень пунктов пропуска через границу для автомобильного, железнодорожного, паромного, воздушного и речного сообщения.