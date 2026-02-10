Украина и Молдова планируют открытие нового пункта пропуска на границе

$43.030.02
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
17:38 • 8236 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
17:08 • 12954 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
16:55 • 13250 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
15:55 • 13143 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 16800 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 21919 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
10 февраля, 12:43 • 15415 просмотра
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 23923 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 09:19 • 17499 просмотра
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка
Ситуация в Сумской, Харьковской и Полтавской областях критическая: Зеленский провел селектор по энергетике 10 февраля
Семью бойца, вернувшегося из плена, обяжут вернуть выплаты за его "гибель"
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкция
Поплавский покидает пост ректора университета культуры
публикации
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкция
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 23925 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время Супербоула
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
Украина и Молдова планируют открытие нового пункта пропуска на границе

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Украина и Молдова подписали протокол о дополнении соглашения по пунктам пропуска, создавая правовую основу для открытия нового международного автомобильного пункта пропуска. Он будет работать круглосуточно для пассажирского и грузового сообщения, увеличивая пропускную способность и эффективность экспорта/импорта.

Украина и Молдова планируют открытие нового пункта пропуска на границе

Украина и Молдова подписали протокол о дополнении соглашения о пунктах пропуска, который создает правовую основу для открытия нового пункта пропуска между странами. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Сегодня работали с правительственной делегацией Республики Молдова во главе с Премьер-министром Александру Мунтяну. Рад был лично приветствовать министра внутренних дел Республики Молдова Даниэллу Мисаил-Никитин. Подписали важный Протокол, касающийся перемещения людей и грузов через нашу общую границу. Речь идет о дополнении к Соглашению 1997 года о пунктах пропуска. Мы официально добавляем в перечень международных автомобильных еще один пункт пропуска - с круглосуточным режимом работы для пассажирского и грузового сообщения 

- написал Клименко. 

По его словам, подписание документа - важный шаг для практической реализации проекта, ведь создает правовую основу для открытия пункта пропуска и позволяет заложить необходимое финансирование в Государственном бюджете Украины.

Он добавил, что обустройство пункта пропуска уже в процессе - с украинской стороны этой работой занимается Агентство восстановления.

Ожидается, что открытие нового пункта пропуска даст практический результат:

  • увеличение пропускной способности грузовых перевозок;
    • более эффективный экспорт/импорт через Молдову и Румынию;
      • усиление “Путей солидарности”;
        • уменьшение нагрузки на другие пункты пропуска.

          Напомним 

          Правительство дополнило перечень пунктов пропуска через границу для автомобильного, железнодорожного, паромного, воздушного и речного сообщения.

          Павел Башинский

          Политика
          Государственный бюджет
          Кабинет Министров Украины
          Государственная граница Украины
          Игорь Клименко
          Румыния
          Украина
          Молдова