Україна і Молдова планують відкриття нового пункту пропуску на кордоні

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Україна та Молдова підписали протокол про доповнення угоди щодо пунктів пропуску, створюючи правову основу для відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску. Він працюватиме цілодобово для пасажирського та вантажного сполучення, збільшуючи пропускну спроможність та ефективність експорту/імпорту.

Україна і Молдова планують відкриття нового пункту пропуску на кордоні

Україна і Молдова підписали протокол про доповнення угоди щодо пунктів пропуску, який створює правову основу для відкриття нового пункту пропуску між країнами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Сьогодні працювали з урядовою делегацією республіки Молдова на чолі з Прем’єр-міністром Александру Мунтяну. Радий був особисто вітати міністерку внутрішніх справ Республіка Молдова Даніеллу Місаіл-Нікітін. Підписали важливий Протокол, який стосується переміщення людей і вантажів через наш спільний кордон. Йдеться про доповнення до Угоди 1997 року щодо пунктів пропуску. Ми офіційно додаємо до переліку міжнародних автомобільних ще один пункт пропуску - з цілодобовим режимом роботи для пасажирського і вантажного сполучення 

- написав Клименко. 

За його словами, підписання документу - важливий крок для практичної реалізації проєкту, адже створює правову основу для відкриття пункту пропуску і дозволяє закласти необхідне фінансування в Державному бюджеті України.

ВІн додав, що облаштування пункту пропуску вже в процесі - з українського боку цією роботою опікується Агентство відновлення.

Очікується, що відкриття нового пункту пропуску дасть практичний результат:

  • збільшення пропускної спроможності вантажних перевезень;
    • ефективніший експорт/імпорт через Молдову та Румунію;
      • посилення “Шляхів солідарності”;
        • зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

          Нагадаємо 

          Уряд доповнив перелік пунктів пропуску через кордон для автомобільного, залізничного, поромного, повітряного та річкового сполучення.

          Павло Башинський

