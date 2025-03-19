Украина и Финляндия создадут коалицию укрытий - Зеленский
Киев • УНН
Президенты Украины и Финляндии посетили самое большое укрытие в Хельсинки и подписали документ о намерениях. Украина работает над увеличением количества безопасных мест.
Украина и Финляндия договорились о создании коалиции укрытий гражданской защиты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.
Детали
Во время визита в Хельсинки глава государства вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом посетил крупнейшее укрытие в столице этой страны, которое способно вместить 6 тысяч человек.
Финляндия имеет очень хороший опыт в строительстве гражданских укрытий. И сегодня наши страны подписали документ о намерениях, которым начинается создание коалиции укрытий гражданской защиты. Это очень важно
Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы безопасных мест и укрытий в нашем государстве становилось больше, "и это обязательно будет".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо усиление ПВО Украины, поставки артиллерийских систем и снарядов, инвестиции в украинское производство оружия. Также он сообщил, что они пообщались о важности привлечения как можно большего количества стран и международных организаций к коалиции укрытий гражданской защиты и участие Финляндии в восстановлении Украины.
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