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Украина и Финляндия создадут коалицию укрытий - Зеленский

Киев • УНН

 • 21819 просмотра

Президенты Украины и Финляндии посетили самое большое укрытие в Хельсинки и подписали документ о намерениях. Украина работает над увеличением количества безопасных мест.

Украина и Финляндия создадут коалицию укрытий - Зеленский

Украина и Финляндия договорились о создании коалиции укрытий гражданской защиты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

Во время визита в Хельсинки глава государства вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом посетил крупнейшее укрытие в столице этой страны, которое способно вместить 6 тысяч человек.

Финляндия имеет очень хороший опыт в строительстве гражданских укрытий. И сегодня наши страны подписали документ о намерениях, которым начинается создание коалиции укрытий гражданской защиты. Это очень важно

- сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина работает над тем, чтобы безопасных мест и укрытий в нашем государстве становилось больше, "и это обязательно будет".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо усиление ПВО Украины, поставки артиллерийских систем и снарядов, инвестиции в украинское производство оружия. Также он сообщил, что они пообщались о важности привлечения как можно большего количества стран и международных организаций к коалиции укрытий гражданской защиты и участие Финляндии в восстановлении Украины.

Зеленский обсудил с Коштой перевооружение Европы и интеграцию Украины в ЕС19.03.25, 21:51 • 15616 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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