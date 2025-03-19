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Україна та Фінляндія створять коаліцію укриттів - Зеленський

Київ • УНН

 • 21828 перегляди

Президенти України та Фінляндії відвідали найбільше укриття в Гельсінкі та підписали документ про наміри. Україна працює над збільшенням кількості безпечних місць.

Україна та Фінляндія створять коаліцію укриттів - Зеленський

Україна та Фінляндія домовилися про створення коаліції укриттів цивільного захисту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

Під час візиту в Гельсінкі глава держави разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом відвідав найбільше укриття в столиці цієї країни, яке здатне вмістити 6 тисяч людей.

Фінляндія має дуже хороший досвід у будівництві цивільних укриттів. І сьогодні наші країни підписали документ про наміри, яким започатковується створення коаліції укриттів цивільного захисту. Це дуже важливо

- сказав Зеленський.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб безпечних місць та укриттів у нашій державі ставало більше, "і це обовʼязково буде".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо посилення ППО України, постачання артилерійських систем та снарядів, інвестиції в українське виробництво зброї. Також він повідомив, що вони поспілкувалися про важливість залучення якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій до коаліції укриттів цивільного захисту та участь Фінляндії у відбудові України.

Зеленський обговорив з Коштою переозброєння Європи та інтеграцію України до ЄС19.03.25, 21:51 • 15617 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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