Україна та Фінляндія створять коаліцію укриттів - Зеленський
Київ • УНН
Президенти України та Фінляндії відвідали найбільше укриття в Гельсінкі та підписали документ про наміри. Україна працює над збільшенням кількості безпечних місць.
Україна та Фінляндія домовилися про створення коаліції укриттів цивільного захисту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.
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Під час візиту в Гельсінкі глава держави разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом відвідав найбільше укриття в столиці цієї країни, яке здатне вмістити 6 тисяч людей.
Фінляндія має дуже хороший досвід у будівництві цивільних укриттів. І сьогодні наші країни підписали документ про наміри, яким започатковується створення коаліції укриттів цивільного захисту. Це дуже важливо
Він додав, що Україна працює над тим, щоб безпечних місць та укриттів у нашій державі ставало більше, "і це обовʼязково буде".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо посилення ППО України, постачання артилерійських систем та снарядів, інвестиції в українське виробництво зброї. Також він повідомив, що вони поспілкувалися про важливість залучення якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій до коаліції укриттів цивільного захисту та участь Фінляндії у відбудові України.
Зеленський обговорив з Коштою переозброєння Європи та інтеграцію України до ЄС19.03.25, 21:51 • 15617 переглядiв