Україна та Фінляндія створять коаліцію укриттів - Зеленський

Україна та Фінляндія домовилися про створення коаліції укриттів цивільного захисту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

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Під час візиту в Гельсінкі глава держави разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом відвідав найбільше укриття в столиці цієї країни, яке здатне вмістити 6 тисяч людей.

Фінляндія має дуже хороший досвід у будівництві цивільних укриттів. І сьогодні наші країни підписали документ про наміри, яким започатковується створення коаліції укриттів цивільного захисту. Це дуже важливо - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб безпечних місць та укриттів у нашій державі ставало більше, "і це обовʼязково буде".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо посилення ППО України, постачання артилерійських систем та снарядів, інвестиції в українське виробництво зброї. Також він повідомив, що вони поспілкувалися про важливість залучення якнайбільшої кількості країн і міжнародних організацій до коаліції укриттів цивільного захисту та участь Фінляндії у відбудові України.

Зеленський обговорив з Коштою переозброєння Європи та інтеграцію України до ЄС