Украина и Чехия усиливают сотрудничество по вопросам безопасности и миграции

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился с чешской делегацией во главе с Первым вице-премьер-министром, Министром внутренних дел Чешской Республики Витом Ракушаном. По данным МВД по результатам переговоров стороны подписали совместную Декларацию о намерениях между ведомствами Украины и Чехии. На встрече также говорили о миграционной политике и программах по реабилитации украинских защитников. Об этом сообщили в МВД Украины, передает УНН.

Украинская полиция за два года полномасштабной войны имеет колоссальный опыт и мы готовы делиться им с нашими чешскими коллегами. Конечно мы говорим о контроле за оборотом оружия, обмен информацией о военных преступлениях армии РФ и их документировании. - заявил Игорь Клименко.

Детали

Отмечается, что этот документ предусматривает укрепление усилий в обеспечении дальнейшего прогресса на пути внедрения в деятельности органов системы МВД Украины стандартов и принципов ЕС и НАТО, обмен опытом в сфере гибридных угроз и кибербезопасности и содействие в восстановлении разрушенной в результате вторжения РФ инфраструктурных объектов.

Также чешский Министр внутренних дел Вит Ракушан заверил, что официальная Прага и в дальнейшем будет предоставлять Украине всю необходимую помощь на пути к Победе. Вит Ракушан отметил, что более 70% чехов оказали поддержку Украине во время войны. Речь идет о жилье, финансовой и гуманитарной поддержке.

В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

Отдельно стороны подняли вопрос совершенствования миграционного законодательства, ведь, по информации чешской стороны, в Чешской Республике находятся более 500 тысяч украинцев, 380 тысяч из которых прибыли в страну с начала полномасштабного вторжения.

Также Игорь Клименко обсудил с чешскими коллегами вопросы реабилитации бойцов органов системы МВД:

Ежедневно наши бойцы получают ранения на фронте. Соответственно им нужно качественное лечение и реабилитация. Спасибо чешской стороне за усиление возможностей медицинских служб наших подразделений. - сказал Клименко.

Дополнительно

Также делегации МВД Украины и Чешской Республики возложили цветы и почтили память погибших Героев российско-украинской войны на Марсовом поле Лычаковского кладбища.