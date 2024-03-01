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Украина и Чехия усиливают сотрудничество по вопросам безопасности и миграции

Украина и Чехия усиливают сотрудничество по вопросам безопасности и миграции

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 21:20  •  12838 просмотра

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Министры внутренних дел Украины и Чехии подписали декларацию о намерениях усилить сотрудничество между своими ведомствами в сфере противодействия гибридным угрозам, кибербезопасности и документирования российских военных преступлений.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился с чешской делегацией во главе с Первым вице-премьер-министром, Министром внутренних дел Чешской Республики Витом Ракушаном. По данным МВД по результатам переговоров стороны подписали совместную Декларацию о намерениях между ведомствами Украины и Чехии. На встрече также говорили о миграционной политике и программах по реабилитации украинских защитников. Об этом сообщили в МВД Украины, передает УНН.

Украинская полиция за два года полномасштабной войны имеет колоссальный опыт и мы готовы делиться им с нашими чешскими коллегами. Конечно мы говорим о контроле за оборотом оружия, обмен информацией о военных преступлениях армии РФ и их документировании.

- заявил Игорь Клименко. 

Детали

Отмечается, что этот документ предусматривает укрепление усилий в обеспечении дальнейшего прогресса на пути внедрения в деятельности органов системы МВД Украины стандартов и принципов ЕС и НАТО, обмен опытом в сфере гибридных угроз и кибербезопасности и содействие в восстановлении разрушенной в результате вторжения РФ инфраструктурных объектов.

Также чешский Министр внутренних дел Вит Ракушан заверил, что официальная Прага и в дальнейшем будет предоставлять Украине всю необходимую помощь на пути к Победе. Вит Ракушан отметил, что более 70% чехов оказали поддержку Украине во время войны. Речь идет о жилье, финансовой и гуманитарной поддержке. 

В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС1 марта 2024, 20:36 • 17420 просмотров

Отдельно стороны подняли вопрос совершенствования миграционного законодательства, ведь, по информации чешской стороны, в Чешской Республике находятся более 500 тысяч украинцев, 380 тысяч из которых прибыли в страну с начала полномасштабного вторжения.

Также Игорь Клименко обсудил с чешскими коллегами вопросы реабилитации бойцов органов системы МВД: 

Ежедневно наши бойцы получают ранения на фронте. Соответственно им нужно качественное лечение и реабилитация. Спасибо чешской стороне за усиление возможностей медицинских служб наших подразделений. 

- сказал Клименко.

Дополнительно

Также делегации МВД Украины и Чешской Республики возложили цветы и почтили память погибших Героев российско-украинской войны на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
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ihor-klymenkoИгорь Клименко
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
ukrainaУкраина
Україна та Чехія посилюють співпрацю з питань безпеки та міграції
Ukraine and the Czech Republic strengthen cooperation on security and migration issues
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Украина и Чехия усиливают сотрудничество по вопросам безопасности и миграции

Министры внутренних дел Украины и Чехии подписали декларацию о намерениях усилить сотрудничество между своими ведомствами в сфере противодействия гибридным угрозам, кибербезопасности и документирования российских военных преступлений.

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