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Україна та Чехія посилюють співпрацю з питань безпеки та міграції

Київ • УНН

 • 37725 перегляди

Міністри внутрішніх справ України та Чехії підписали декларацію про наміри посилити співпрацю між своїми відомствами у сфері протидії гібридним загрозам, кібербезпеки та документування російських військових злочинів.

Україна та Чехія посилюють співпрацю з питань безпеки та міграції

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся із чеською делегацією на чолі з Першим віцепрем'єр-міністром, Міністром внутрішніх справ Чеської Республіки Вітом Ракушаном. За даними МВС по результатах перемовин сторони підписали спільну Декларацію про наміри між відомствами України та Чехії. На зустрічі також говорили про міграційну політику й програми з реабілітації українських захисників. Про це повідомили у МВС України, передає УНН.

Українська поліція за два роки повномасштабної війни має колосальний досвід і ми готові ділитися ним з нашими чеськими колегами. Звичайно ми говоримо про контроль за обігом зброї, обмін інформацією щодо воєнних злочинів армії рф та їх документування.

– заявив Ігор Клименко. 

Деталі

Зазначається, що цей документ передбачає зміцнення зусиль у забезпеченні подальшого прогресу на шляху впровадження в діяльності органів системи МВС України стандартів і принципів ЄС і НАТО, обмін досвідом у сфері гібридних загроз і кібербезпеки та сприяння у відновленні зруйнованої внаслідок вторгнення рф інфраструктурних обʼєктів.

Також чеський Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан запевнив, що офіційна Прага й надалі надаватиме Україні усю необхідну допомогу на шляху до Перемоги. Віт Ракушан зауважив, що більш ніж 70% чехів надали підтримку Україні під час війни. Йдеться про житло, фінансову та гуманітарну підтримку. 

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Окремо сторони порушили питання вдосконалення міграційного законодавства, адже, за інформацією чеської сторони, в Чеській Республіці перебувають понад 500 тисяч українців, 380 тисяч з яких прибули до країни з початку повномасштабного вторгнення.

Також Ігор Клименко обговорив з чеськими колегами питання реабілітації бійців органів системи МВС: 

Щодня наші бійці отримують поранення на фронті. Відповідно їм потрібне якісне лікування та реабілітація. Дякую чеській стороні за посилення спроможностей медичних служб наших підрозділів. 

- сказав Клименко.

Додатково

Також делегації МВС України та Чеської Республіки поклали квіти й вшанували пам’ять загиблих Героїв російсько-української війни на Марсовому полі Личаківського кладовища.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаПолітикаКримінал та НП
Прага
Міністерство внутрішніх справ України
NATO
Європейський Союз
Ігор Клименко
Чеська Республіка
Україна
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