Україна та Чехія посилюють співпрацю з питань безпеки та міграції

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся із чеською делегацією на чолі з Першим віцепрем'єр-міністром, Міністром внутрішніх справ Чеської Республіки Вітом Ракушаном. За даними МВС по результатах перемовин сторони підписали спільну Декларацію про наміри між відомствами України та Чехії. На зустрічі також говорили про міграційну політику й програми з реабілітації українських захисників. Про це повідомили у МВС України, передає УНН.

Українська поліція за два роки повномасштабної війни має колосальний досвід і ми готові ділитися ним з нашими чеськими колегами. Звичайно ми говоримо про контроль за обігом зброї, обмін інформацією щодо воєнних злочинів армії рф та їх документування.