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Удары рф по Харьковской области: один погибший и девять раненых, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 810 просмотра

В течение суток враг атаковал 6 населенных пунктов Харьковщины. В результате обстрелов есть погибший, девять раненых, среди которых четырехлетняя девочка.

Удары рф по Харьковской области: один погибший и девять раненых, среди них ребенок

В Харьковской области за прошедшие сутки атакам подверглись 6 населенных пунктов. В результате вражеских ударов пострадали девять человек, в том числе, четырехлетняя девочка. Кроме того, один человек погиб. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его данным, в результате обстрелов в селе Васищево Безлюдовской громады пострадали мужчины 59, 51 и 43 лет и 4-летняя девочка.

В селе Эсхар Новопокровской громады погиб 85-летний мужчина, кроме того, пострадали 63-летний мужчина и женщины 71 и 63 лет.

В Купянске во время обстрела пострадал 67-летний мужчина. А в городе Балаклея в результате наезда на мину ранения получил сорокалетний мужчина.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 КАБ;
    • 14 БпЛА типа «Герань-2»;
      • 4 fpv-дроны.

        Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

        • в Купянском районе повреждены 68 частных домов, 7 многоквартирных домов, школу, 3 магазина;
          • в Чугуевском районе повреждены 5 многоквартирных домов, 3 частных дома, 3 легковых автомобиля, хозяйственное сооружение, гараж;
            • в Харьковском районе повреждены цеха и склады предприятия.

              За прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

              Напомним

              В Харькове в ночь на 28 мая временно были недоступны линии "101" и "103", причины неизвестны. Председатель ОВА Олег Синегубов предоставил контактные номера для вызова экстренной медицинской помощи.

              Лилия Набока

              Лилия Набока

              Война
              Олег Синегубов
              Харьковская область
              Балаклия
              Шахед-136
              Купянск
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