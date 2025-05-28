Удары рф по Харьковской области: один погибший и девять раненых, среди них ребенок

В Харьковской области за прошедшие сутки атакам подверглись 6 населенных пунктов. В результате вражеских ударов пострадали девять человек, в том числе, четырехлетняя девочка. Кроме того, один человек погиб. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его данным, в результате обстрелов в селе Васищево Безлюдовской громады пострадали мужчины 59, 51 и 43 лет и 4-летняя девочка.

В селе Эсхар Новопокровской громады погиб 85-летний мужчина, кроме того, пострадали 63-летний мужчина и женщины 71 и 63 лет.

В Купянске во время обстрела пострадал 67-летний мужчина. А в городе Балаклея в результате наезда на мину ранения получил сорокалетний мужчина.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

1 КАБ;

14 БпЛА типа «Герань-2»;

4 fpv-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе повреждены 68 частных домов, 7 многоквартирных домов, школу, 3 магазина;

в Чугуевском районе повреждены 5 многоквартирных домов, 3 частных дома, 3 легковых автомобиля, хозяйственное сооружение, гараж;

в Харьковском районе повреждены цеха и склады предприятия.

За прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

Напомним

В Харькове в ночь на 28 мая временно были недоступны линии "101" и "103", причины неизвестны. Председатель ОВА Олег Синегубов предоставил контактные номера для вызова экстренной медицинской помощи.