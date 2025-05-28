Удары рф по Харьковской области: один погибший и девять раненых, среди них ребенок
Киев • УНН
В течение суток враг атаковал 6 населенных пунктов Харьковщины. В результате обстрелов есть погибший, девять раненых, среди которых четырехлетняя девочка.
В Харьковской области за прошедшие сутки атакам подверглись 6 населенных пунктов. В результате вражеских ударов пострадали девять человек, в том числе, четырехлетняя девочка. Кроме того, один человек погиб. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его данным, в результате обстрелов в селе Васищево Безлюдовской громады пострадали мужчины 59, 51 и 43 лет и 4-летняя девочка.
В селе Эсхар Новопокровской громады погиб 85-летний мужчина, кроме того, пострадали 63-летний мужчина и женщины 71 и 63 лет.
В Купянске во время обстрела пострадал 67-летний мужчина. А в городе Балаклея в результате наезда на мину ранения получил сорокалетний мужчина.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 КАБ;
- 14 БпЛА типа «Герань-2»;
- 4 fpv-дроны.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе повреждены 68 частных домов, 7 многоквартирных домов, школу, 3 магазина;
- в Чугуевском районе повреждены 5 многоквартирных домов, 3 частных дома, 3 легковых автомобиля, хозяйственное сооружение, гараж;
- в Харьковском районе повреждены цеха и склады предприятия.
За прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.
Напомним
В Харькове в ночь на 28 мая временно были недоступны линии "101" и "103", причины неизвестны. Председатель ОВА Олег Синегубов предоставил контактные номера для вызова экстренной медицинской помощи.