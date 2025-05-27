У Харкові тимчасово не працюють лінії "101" та "103"

В Харкові тимчасово не працюють лінії "101" та "103". Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

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Про причини збою в роботі "гарячих" ліній він не розповів, втім, вказав контактні номери для виклику бригади екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо

Вночі 25 травня ворог завдав ударів по трьох районах Харкова. У Шевченківському районі міста постраждали троє людей, серед них одна дитина.

У ніч проти 25 травня ворог завдав ударів по Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова. В Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство.

У Харкові обстріляли рейсовий автобус: що відомо