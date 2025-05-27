У Харкові тимчасово не працюють лінії "101" та "103"
Київ • УНН
У Харкові тимчасово стали недоступні лінії "101" та "103", причини невідомі. Голова ОВА Олег Синєгубов надав контактні номери для виклику екстреної медичної допомоги.
В Харкові тимчасово не працюють лінії "101" та "103". Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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Про причини збою в роботі "гарячих" ліній він не розповів, втім, вказав контактні номери для виклику бригади екстреної медичної допомоги.
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