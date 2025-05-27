В Харькове временно не работают линии "101" и "103"
Киев • УНН
В Харькове временно стали недоступны линии "101" и "103", причины неизвестны. Глава ОВА Олег Синегубов предоставил контактные номера для вызова экстренной медицинской помощи.
В Харькове временно не работают линии "101" и "103". Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
О причинах сбоя в работе "горячих" линий он не рассказал, впрочем, указал контактные номера для вызова бригады экстренной медицинской помощи.
Напомним
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