В Харькове временно не работают линии "101" и "103". Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

О причинах сбоя в работе "горячих" линий он не рассказал, впрочем, указал контактные номера для вызова бригады экстренной медицинской помощи.

Напомним

Ночью 25 мая враг нанес удары по трем районам Харькова. В Шевченковском районе города пострадали три человека, среди них один ребенок.

В ночь на 25 мая враг нанес удары по Основянскому, Новобаварскому и Шевченковскому районах Харькова. В Основянском районе пострадало гражданское предприятие.

В Харькове обстреляли рейсовый автобус: что известно