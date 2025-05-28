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Удари рф по Харківщині: один загиблий та дев'ятеро поранених, серед них дитина

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

Протягом доби ворог атакував 6 населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів є загиблий, дев'ять поранених, серед яких чотирирічна дівчинка.

Удари рф по Харківщині: один загиблий та дев'ятеро поранених, серед них дитина

На Харківщині впродовж минулої доби атаки зазнали 6 населених пунктів. Внаслідок ворожих ударів постраждали дев'ятеро людей, зокрема, чотирирічна дівчинка. Крім того, один чоловік загинув. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його даними, внаслідок обстрілів у селі Васищеве Безлюдівської громади постраждали чоловіки 59, 51 і 43 років та 4-річна дівчинка.

У селі Есхар Новопокровської громади загинув 85-річний чоловік, крім того, постраждали 63-річний чоловік і жінки 71 і 63 років.

У Куп'янську під час обстрілу постраждав 67-річний чоловік. А в місті Балаклія внаслідок наїзду на міну поранень зазнав сорокарічний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 КАБ;
    • 14 БпЛА типу «Герань-2»;
      • 4 fpv-дрони.

        Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

        • у Куп'янському районі пошкоджено 68 приватних будинків, 7 багатоквартирних будинків, школу, 3 магазини;
          • у Чугуївському районі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 3 приватні будинки, 3 легкові автомобілі, господарчу споруду, гараж;
            • у Харківському районі пошкоджено цехи і склади підприємства.

              Упродовж минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.

              Нагадаємо

              У Харкові у ніч на 28 травня тимчасово були недоступні лінії "101" та "103", причини невідомі. Голова ОВА Олег Синєгубов надав контактні номери для виклику екстреної медичної допомоги.

              Лілія Набока

              Лілія Набока

              Війна
              Олег Синєгубов
              Харківська область
              Балаклія
              Шахед-136
              Куп'янськ
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