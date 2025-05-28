Удари рф по Харківщині: один загиблий та дев'ятеро поранених, серед них дитина
Київ • УНН
Протягом доби ворог атакував 6 населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів є загиблий, дев'ять поранених, серед яких чотирирічна дівчинка.
На Харківщині впродовж минулої доби атаки зазнали 6 населених пунктів. Внаслідок ворожих ударів постраждали дев'ятеро людей, зокрема, чотирирічна дівчинка. Крім того, один чоловік загинув. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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За його даними, внаслідок обстрілів у селі Васищеве Безлюдівської громади постраждали чоловіки 59, 51 і 43 років та 4-річна дівчинка.
У селі Есхар Новопокровської громади загинув 85-річний чоловік, крім того, постраждали 63-річний чоловік і жінки 71 і 63 років.
У Куп'янську під час обстрілу постраждав 67-річний чоловік. А в місті Балаклія внаслідок наїзду на міну поранень зазнав сорокарічний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 14 БпЛА типу «Герань-2»;
- 4 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено 68 приватних будинків, 7 багатоквартирних будинків, школу, 3 магазини;
- у Чугуївському районі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 3 приватні будинки, 3 легкові автомобілі, господарчу споруду, гараж;
- у Харківському районі пошкоджено цехи і склади підприємства.
Упродовж минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.
Нагадаємо
У Харкові у ніч на 28 травня тимчасово були недоступні лінії "101" та "103", причини невідомі. Голова ОВА Олег Синєгубов надав контактні номери для виклику екстреної медичної допомоги.