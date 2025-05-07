Обострение ситуации между Индией и Пакистаном: Украина призвала стороны к сдержанности и диалогу
Киев • УНН
Украина призвала Индию и Пакистан к сдержанности и дипломатии. Это произошло на фоне ракетных ударов и сообщений о жертвах с обеих сторон.
На фоне обострения между Индией и Пакистаном, Министерство иностранных дел Украины призвало обе стороны к сдержанности и дипломатическому диалогу ради деэскалации ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий комментарий МИД.
Важно избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в Южно-Азиатском регионе, и работать над мирным разрешением споров. Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности
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Детали
В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что будут внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации и поддерживать международные инициативы и усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в Южной Азии.
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Напомним
Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".
Позже власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены, Также Исламабад сообщил, что сбиты пять индийских самолетов. В то же время, Индия утверждает, что 10 гражданских лиц погибли, 48 ранены в результате действий Пакистана.
Кроме того, МИД Пакистана вызвал индийского поверенного и выразил ему протест из-за боевых действий. В МИД Индии отреагировали на действия Пакистана: там заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.