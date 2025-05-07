Загострення ситуації між Індією та Пакистаном: Україна закликала сторони до стриманості та діалогу
Київ • УНН
Україна закликала Індію та Пакистан до стриманості та дипломатії. Це сталося на тлі ракетних ударів та повідомлень про жертви з обох сторін.
На тлі загострення між Індією та Пакистаном, Міністерство закордонних справ України закликало обидві сторони до стриманості та дипломатичного діалогу заради деескалації ситуації. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний коментар МЗС.
Важливо уникати дій, які можуть погіршити безпекову ситуацію в Південно-Азійському регіоні, та працювати над мирним вирішенням суперечок. Україна активно підтримує всі заходи, спрямовані на відновлення миру та стабільності в регіоні, виступає за невідкладне зняття напруженості
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У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що уважно стежитимуть за подальшим розвитком ситуації та підтримуватимуть міжнародні ініціативи й зусилля, спрямовані на забезпечення миру та стабільності у Південній Азії.
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Нагадаємо
Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур".
Пізніше влада Пакистану повідомила, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені, Також Ісламабад повідомив, що збито п'ять індійських літаків. Водночас, Індія стверджує, що 10 цивільних осіб загинули, 48 поранені внаслідок дій Пакистану.
Крім того, МЗС Пакистану викликало індійського повіреного і висловило йому протест через бойові дії. У МЗС Індії відреагували на дії Пакистану: там заявили, що ракетні удари були завдані з метою зупинити заплановані атаки терористів.