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В Індії скасовано понад 200 рейсів, 18 аеропортів закрито на тлі напруженості з Пакистаном

Київ • УНН

 • 4376 перегляди

В Індії скасовано понад 200 авіарейсів та припинено роботу 18 аеропортів через безпекові заходи після ракетних ударів по таборах терористів у Пакистані. Також десятки міжнародних рейсів було перенаправлено.

В Індії скасовано понад 200 рейсів, 18 аеропортів закрито на тлі напруженості з Пакистаном

Авіасполучення через північ та захід Індії у середу було серйозно порушено після того, як було скасовано понад 200 рейсів і тимчасово припинено роботу 18 аеропортів, повідомляє Hindustan Times, пише УНН.

Деталі

Порушення сталося після того, як індійські збройні сили сьогодні вранці завдали націлених ракетних ударів по таборах терористів у Пакистані і Кашмірі. Авіаудари, які є частиною індійської "Операції Синдур", як зазначається, були завдані у відповідь на нещодавню терористичну атаку в Пахалгамі, у результаті якої загинули 26 людей.

Через заходи безпеки та обмеження повітряного простору великі аеропорти, включаючи Шрінагар, Лех, Джамму, Амрітсар, Патханкот, Чандігарх, Джодхпур, Джайсалмер, Шимлу, Дхарамшалу та Джамнагар, були закриті для роботи, повідомляє інформаційне агентство PTI.

Найбільш постраждалою авіакомпанією стала IndiGo, яка скасувала загалом 165 рейсів. Представник авіакомпанії сказав: "У зв'язку з повідомленням уряду про обмеження повітряного простору понад 165 рейсів IndiGo з кількох аеропортів... скасовано до 05:29 IST 10 травня 2025 року".

Air India також призупинила польоти у та з кількох міст, включаючи Джамму, Шрінагар, Лех та Амрітсар. Авіакомпанія підтвердила: "Рейси Air India до та з наступних пунктів призначення... скасовуються до 05:29 IST 10 травня після повідомлення від авіаційної влади про закриття цих аеропортів".

IndiGo та Air India пропонують звільнення від зборів за перенесення рейсу або повне повернення коштів постраждалим пасажирам.

SpiceJet підтвердила в соціальних мережах, що аеропорти на півночі Індії, включаючи Дхарамшалу, Лех, Джамму, Шрінагар та Амрітсар, закриті до подальшого повідомлення. Вона додала: "Вильоти, прибуття та наступні рейси можуть бути порушені".

Akasa Air та регіональний перевізник Star Air також скасували свої рейси за кількома напрямками, особливо на півночі. Air India Express також оголосила про відміну кількох рейсів, заявивши: "Кілька рейсів у нашій мережі зачепило... до полудня".

Що з аеропортом Делі

В аеропорту Делі, найбільш завантаженому в країні, з півночі було скасовано щонайменше 35 рейсів. Серед них 23 внутрішніх вильоти, вісім прибуттів та чотири міжнародні рейси.

Іноземні перевізники, включаючи American Airlines та Qatar Airways, також призупинили деякі операції. Qatar Airways заявила, що тимчасово припинила польоти до Пакистану через закриття повітряного простору Пакистану.

Delhi International Airport Ltd (DIAL), яка керує міжнародним аеропортом імені Індіри Ганді, визнала наслідки, заявивши: "Візьміть до уваги, що через зміну умов повітряного простору деякі рейси торкнулися аеропорту Делі".

Десятки міжнародних рейсів перенаправлені

Зображення відстеження польотів, отримані Reuters, показали, що північно-західне небо над Індією та весь повітряний простір Пакистану були майже порожні від комерційних літаків, і лише кілька рейсів все ще було видно.

Понад 25 міжнародних рейсів було перенаправлено, щоб обійти повітряний простір Пакистану після ракетних ударів індійських сил по об'єктах через кордон, повідомило інформаційне агентство Reuters.

На ранок середи авіакомпанії скасували 52 рейси до Пакистану або з Пакистану, згідно з глобальним сервісом відстеження польотів FlightRadar24, ідеться у звіті.

Декілька міжнародних перевізників призупинили маршрути над Пакистаном як запобіжний захід. Представник нідерландської авіакомпанії KLM підтвердив, що вона не літатиме над Пакистаном до подальшого повідомлення. Singapore Airlines також заявила, що припинила використовувати повітряний простір Пакистану з 6 травня.

Навчання в Індії

Тим часом в Індії у середу, 7 травня, у 244 місцях планується проведення масових навчань у межах загальнонаціональних навчань з готовності.

Навчання, які називаються операцією "Абхьяс", проводяться у відповідь на зростання політичної напруженості та посилення загроз, зокрема після нещодавнього терористичної атаки в Пахалгамі. Міністерство внутрішніх справ Індії (MHA) розпорядилося провести навчання, щоб перевірити готовність до можливого сценарію індійсько-пакистанської війни.

Це тренування імітуватиме повітряні нальоти, відключення світла, евакуацію та аварійно-рятувальні операції в 244 районах. Мета полягає в тому, щоб підготувати громадян і владу до потенційних військових ситуацій і зовнішніх атак.

Сирени, відключення світла та протоколи евакуації запроваджуються на всіх рівнях - від великих міст до селищ - для забезпечення готовності країни.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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