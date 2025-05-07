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В Индии отменено более 200 рейсов, 18 аэропортов закрыты на фоне напряженности с Пакистаном

Киев • УНН

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В Индии отменено более 200 авиарейсов и приостановлена работа 18 аэропортов из-за мер безопасности после ракетных ударов по лагерям террористов в Пакистане. Также десятки международных рейсов были перенаправлены.

В Индии отменено более 200 рейсов, 18 аэропортов закрыты на фоне напряженности с Пакистаном

Авиасообщение через север и запад Индии в среду было серьезно нарушено после того, как было отменено более 200 рейсов и временно приостановлена работа 18 аэропортов, сообщает Hindustan Times, пишет УНН.

Детали

Нарушение произошло после того, как индийские вооруженные силы сегодня утром нанесли нацеленные ракетные удары по лагерям террористов в Пакистане и Кашмире. Авиаудары, которые являются частью индийской "Операции Синдур", как отмечается, были нанесены в ответ на недавнюю террористическую атаку в Пахалгаме, в результате которой погибли 26 человек.

Из-за мер безопасности и ограничений воздушного пространства крупные аэропорты, включая Шринагар, Лех, Джамму, Амритсар, Патханкот, Чандигарх, Джодхпур, Джайсалмер, Шимлу, Дхарамшалу и Джамнагар, были закрыты для работы, сообщает информационное агентство PTI.

Наиболее пострадавшей авиакомпанией стала IndiGo, которая отменила в общей сложности 165 рейсов. Представитель авиакомпании сказал: "В связи с сообщением правительства об ограничении воздушного пространства более 165 рейсов IndiGo из нескольких аэропортов... отменено до 05:29 IST 10 мая 2025 года".

Air India также приостановила полеты в и из нескольких городов, включая Джамму, Шринагар, Лех и Амритсар. Авиакомпания подтвердила: "Рейсы Air India в и из следующих пунктов назначения... отменяются до 05:29 IST 10 мая после сообщения от авиационных властей о закрытии этих аэропортов".

IndiGo и Air India предлагают освобождение от сборов за перенос рейса или полный возврат средств пострадавшим пассажирам.

SpiceJet подтвердила в социальных сетях, что аэропорты на севере Индии, включая Дхарамшалу, Лех, Джамму, Шринагар и Амритсар, закрыты до дальнейшего уведомления. Она добавила: "Вылеты, прибытия и последующие рейсы могут быть нарушены".

Akasa Air и региональный перевозчик Star Air также отменили свои рейсы по нескольким направлениям, особенно на севере. Air India Express также объявила об отмене нескольких рейсов, заявив: "Несколько рейсов в нашей сети затронуло... до полудня".

Что с аэропортом Дели

В аэропорту Дели, самом загруженном в стране, с севера было отменено не менее 35 рейсов. Среди них 23 внутренних вылета, восемь прибытий и четыре международных рейса.

Иностранные перевозчики, включая American Airlines и Qatar Airways, также приостановили некоторые операции. Qatar Airways заявила, что временно прекратила полеты в Пакистан из-за закрытия воздушного пространства Пакистана.

Delhi International Airport Ltd (DIAL), которая управляет международным аэропортом имени Индиры Ганди, признала последствия, заявив: "Примите во внимание, что из-за изменения условий воздушного пространства некоторые рейсы коснулись аэропорта Дели".

Десятки международных рейсов перенаправлены

Изображения отслеживания полетов, полученные Reuters, показали, что северо-западное небо над Индией и все воздушное пространство Пакистана были почти пусты от коммерческих самолетов, и лишь несколько рейсов все еще было видно.

Более 25 международных рейсов были перенаправлены, чтобы обойти воздушное пространство Пакистана после ракетных ударов индийских сил по объектам через границу, сообщило информационное агентство Reuters.

На утро среды авиакомпании отменили 52 рейса в Пакистан или из Пакистана, согласно глобальному сервису отслеживания полетов FlightRadar24, говорится в отчете.

Несколько международных перевозчиков приостановили маршруты над Пакистаном в качестве меры предосторожности. Представитель нидерландской авиакомпании KLM подтвердил, что она не будет летать над Пакистаном до дальнейшего уведомления. Singapore Airlines также заявила, что прекратила использовать воздушное пространство Пакистана с 6 мая.

Обучение в Индии

Тем временем в Индии в среду, 7 мая, в 244 местах планируется проведение массовых учений в рамках общенациональных учений по готовности.

Учения, которые называются операцией "Абхьяс", проводятся в ответ на рост политической напряженности и усиление угроз, в частности после недавней террористической атаки в Пахалгаме. Министерство внутренних дел Индии (MHA) распорядилось провести учения, чтобы проверить готовность к возможному сценарию индийско-пакистанской войны.

Эти тренировки будут имитировать воздушные налеты, отключение света, эвакуацию и аварийно-спасательные операции в 244 районах. Цель состоит в том, чтобы подготовить граждан и власти к потенциальным военным ситуациям и внешним атакам.

Сирены, отключение света и протоколы эвакуации вводятся на всех уровнях - от крупных городов до поселков - для обеспечения готовности страны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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