Удар рф по Харькову 27 мая: количество пострадавших возросло до 13

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  60679 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  106628 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  137168 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  106780 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  102521 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  74648 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  81329 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
27 мая 2024, 06:59  •  140968 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

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В Воздушных силах предупредили о БпЛА в направлении на Кривой Рог и Николаев

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб

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Байден призывает Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху

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Публикации

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Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

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В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  143346 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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27 мая 2024, 06:59  •  140968 просмотра

Удар рф по Харькову 27 мая: количество пострадавших возросло до 13

27 мая в результате российского удара по Харькову погиб 1 человек, еще 13 получили ранения, а в результате обстрелов 4 районов Харьковской области ранения получили еще 4 человека.

Война •   •  11964 просмотра
Удар рф по Харькову 27 мая: количество пострадавших возросло до 13

Британские ВВС приостановили полет в память о "битве за Британию" после гибели пилота в авиакатастрофе

Пилот британских ВВС погиб в катастрофе самолета "Спитфайр", что привело к временной приостановке полета в память о "битве за Британию".

Новости Мира •   •  10423 просмотра
Британские ВВС приостановили полет в память о "битве за Британию" после гибели пилота в авиакатастрофе

В Воздушных силах предупредили о БпЛА в направлении на Кривой Рог и Николаев

Вражеские БПЛА зафиксировали Воздушные силы в направлении Кривого Рога и Николаева.

Война •   •  13072 просмотра
В Воздушных силах предупредили о БпЛА в направлении на Кривой Рог и Николаев

Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

Цены на нефть выросли на торгах в Азии во вторник, поддержанные ожиданиями высокого спроса на топливо в США во время летнего автомобильного сезона и в преддверии встречи ОПЕК+ 2 июня, на которой, как ожидается, будет продолжено сокращение добычи.

Экономика •   •  12102 просмотра
Нефть дорожает на фоне ожиданий спроса на топливо в США накануне встречи ОПЕК+

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Попытка ареста земельных участков, которые участники АТО получили на правах бесплатной приватизации, вызывает вопросы, как минимум, с моральной точки зрения.

политика •   •  59410 просмотра
Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений на разных участках фронта, при этом наиболее интенсивные боевые действия велись на Покровском и Времовском направлениях, где украинские войска отбили 28 и 17 обстрелов соответственно.

Война •   •  11995 просмотра
На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб

Байден призывает Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху

Израильский авиаудар убил 45 палестинцев в палаточном городке в Рафахе в Газе, что вызвало международный резонанс и призывы администрации Байдена к Израилю защищать гражданское население, преследуя боевиков ХАМАС.

Новости Мира •   •  10281 просмотра
Байден призывает Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху

В Черкасской области уничтожили вражеский дрон

Силы противовоздушной обороны в Черкасской области уничтожили вражеский беспилотник во время двухчасовой тревоги, жертв и разрушений не зафиксировано.

Война •   •  11891 просмотра
В Черкасской области уничтожили вражеский дрон

Грозовые дожди и до 29° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в южных, Винницкой, Кировоградской и большинстве западных областей Украины 28 мая, тогда как на остальной территории страны будет сухо с температурой 12-17°C ночью и 24-29°C днем, за исключением высокогорья Карпат, где температура будет ниже.

Общество •   •  11320 просмотра
Грозовые дожди и до 29° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня

В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и сотовую вышку, двое раненых

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, учебное заведение, башню сотовой связи, водонапорную башню и ранив двух человек.

Война •   •  12034 просмотра
В Херсонской области россияне попали в учебное заведение и сотовую вышку, двое раненых