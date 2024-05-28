Удар рф по Харькову 27 мая: количество пострадавших возросло до 13

Количество пострадавших из-за удара российских войск управляемой авиабомбой по Харькову 27 мая возросло до 13 человек, один человек погиб. Враг также обстрелял накануне 4 района Харьковской области, пострадали еще 4 человека. Об этом сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

16:15 город Харьков. Вследствие вражеского авиационного обстрела УМПБ ДТ-30 повреждено нежилое здание частного предприятия, автомобиль. Повреждено также здание художественного колледжа, магазины и др. Погибла женщина. Ранены 13 человек - написал Синегубов в Telegram.

По его данным, вражеские обстрелы за прошедшие сутки фиксировали:

23:05, село Боровая , Изюмский район. В результате обстрела повреждены дома и 2 хозяйственные постройки. Пострадал один человек.

, Изюмский район. В результате обстрела повреждены дома и 2 хозяйственные постройки. Пострадал один человек. 19:50, село Землянки , Чугуевский район. В результате обстрела из дрона ранены двое мужчин.

, Чугуевский район. В результате обстрела из дрона ранены двое мужчин. 11:00, село Липцы , Харьковский район. В результате обстрела КАБ разрушены и повреждены пять многоквартирных домов.

, Харьковский район. В результате обстрела КАБ разрушены и повреждены пять многоквартирных домов. 09:20, село Мартовое , Чугуевский район. Повреждены 4 дома. Пострадала женщина.

, Чугуевский район. Повреждены 4 дома. Пострадала женщина. 09:09, село Новоосиново, Купянский район. В результате обстрела горели дом и хозяйственная постройка и дом.

Как указал Синегубов, всего эвакуировали 11 тысяч 199 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

"На Харьковском направлении с начала суток происходило 10 боевых столкновений. Отбито шесть атак противника в районах Липцов, Старицы и Волчанска. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активно, наносят врагу потери", - сообщил Синегубов.

"На Купянском направлении отбито семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника", - отметил глава ОВА.

На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб