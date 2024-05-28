На фронте произошло 120 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений на разных участках фронта, при этом наиболее интенсивные боевые действия велись на Покровском и Времовском направлениях, где украинские войска отбили 28 и 17 обстрелов соответственно.
На фронте за минувшие сутки произошло 120 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 28 атак оккупантов, и Времовском направлении, где было отражено 17 атак. Об этом в эфире телемарафона во вторник рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает УНН.
Детали
"Всего в течение суток зафиксировано 120 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли два ракетных удара с применением трех ракет, 62 авиаударов, в том числе с применением 93 КАБов, более 3 тыс. обстрелов, в том числе 138 - с применением РСЗО", - сказал Ковалев.
По его словам, по направлениям ситуация следующая:
На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные действия. Всего на этом направлении произошло 10 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица, Волчанск.
На Купянском направлении украинские воины успешно отбили 9 атак российских оккупантов в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское.
На Лиманском направлении российские оккупанты совершили 5 попыток прорыва обороны украинских войск в районе Тернов Донецкой области.
На Северском направлении Силы обороны отбили 6 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное и Выемка Донецкой области.
На Краматорском направлении украинские воины отбили 8 атак противника вблизи Часового Яра.
На Покровском направлении украинские воины отбили 28 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Сокол, Уманское, Новоалександровка, Яснобродовка, Нетайлово, где враг при поддержке авиации пытался выбить подразделения Сил обороны с занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, где враг 9 раз пытался прорвать оборону украинских войск.
На Времовском направлении враг совершил 17 безуспешных попыток прорвать оборону наших войск районах населенных пунктов Раздольное, Водяное, Урожайное и Старомайорское.
На Ореховском направлении украинские воины отбили одну атаку противника в районе Работино.
На Приднепровском направлении украинские оккупанты пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левом берегу Днепра. Оккупанты провели 11 безуспешных атак.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 503 800 человек, 7692 танка и сотен единиц военной техники.
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