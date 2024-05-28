На фронті відбулося 120 бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень на різних ділянках фронту, при цьому найбільш інтенсивні бойові дії велися на Покровському та Времівському напрямках, де українські війська відбили 28 та 17 обстрілів відповідно.
На фронті за минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 28 атак окупантів, та Времівському напрямку, де було відбито 17 атак. Про це в ефірі телемарафону у вівторок розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає УНН.
Деталі
"Загалом протягом доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали два ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 62 авіаударів, зокрема із застосуванням 93 КАБів, понад 3 тис. обстрілів, зокрема 138 - із застосуванням РСЗВ", - сказав Ковальов.
З його слів, за напрямками ситуація наступна:
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом на цьому напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, Вовчанськ.
На Куп'янському напрямку українські воїни успішно відбили 9 атак російських окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське.
На Лиманському напрямку російські окупанти здійснили 5 спроб прориву оборони українських військ в районі Тернів Донецької області.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 6 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне та Виїмка Донецької області.
На Краматорському напрямку українські воїни відбили 8 атак противника поблизу Часового Яру.
На Покровському напрямку українські воїни відбили 28 атак в районах населених пунктів Калинове, Сокіл, Уманське, Новоолександрівка, Яснобродівка, Нетайлове, де ворог за підтримки авіації намагався вибити підрозділи Сил оборони із займаних рубежів.
На Курахівському напрямку продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, де ворог 9 разів намагався прорвати оборону українських військ.
На Времівському напрямку ворог здійснив 17 безуспішних спроб прорвати оборону наших військ районах населених пунктів Роздольне, Водяне, Урожайне та Старомайорське.
На Оріхівському напрямку українські воїни відбили одну атаку противника в районі Роботиного.
На Придніпровському напрямку українські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівому березі Дніпра. Окупанти провели 11 безуспішних атак.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 503 800 осіб, 7692 танки та сотень одиниць військової техніки.