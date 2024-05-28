Удар рф по Харкову 27 травня: кількість постраждалих зросла до 13
Київ • УНН
27 травня в результаті російського удару по Харкову загинула 1 людина, ще 13 отримали поранення, а в результаті обстрілів 4 районів Харківської області поранення отримали ще 4 людини.
Кількість постраждалих через удар російських військ керованою авіабомбою по Харкову 27 травня зросла до 13 осіб, одна людина загинула. Ворог також обстріляв напередодні 4 райони Харківської області, постраждали ще 4 людей. Про це повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
16:15 місто Харків. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу УМПБ ДТ-30 пошкоджено нежитлову будівлю приватного підприємства, автомобіль. Пошкоджено також будівлю художнього коледжу, магазини та ін. Загинула жінка. Поранені 13 людей
За його даними, ворожі обстріли минулої доби фіксували:
- 23:05, село Борова, Ізюмський район. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та 2 господарчі споруди. Постраждав один чоловік.
- 19:50, село Землянки, Чугуївський район. Внаслідок обстрілу з дрона поранено двох чоловіків.
- 11:00, село Липці, Харківський район. Внаслідок обстрілу КАБ зруйновано та пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків.
- 09:20, село Мартове, Чугуївський район. Пошкоджено 4 будинки. Постраждала жінка.
- 09:09, село Новоосинове, Куп'янський район. Внаслідок обстрілу горіли будинок та господарча споруда та будинок.
Як вказав Синєгубов, усього евакуювали 11 тисяч 199 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
"На Харківському напрямку від початку доби відбувалося 10 бойових зіткнень. Відбито шість атак противника в районах Липців, Стариці та Вовчанська. Тривають бої поблизу Стариці й Тихого. Ситуація контрольована, наші воїни діють активні, завдають ворогу втрат", - повідомив Синєгубов.
"На Купʼянському напрямку відбито сім атак російських загарбників у районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка, Греківка та Невське. На одній із ділянок ворог має частковий успіх. Крім того, продовжуються два бої поблизу Мʼясожарівки. Сили оборони вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника", - зазначив голова ОВА.
На фронті відбулося 120 бойових зіткнень - Генштаб28.05.24, 08:42 • 20854 перегляди