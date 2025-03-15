Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"
Киев • УНН
Нацполиция рассматривает заказное убийство, личную неприязнь и «российский след» как мотивы убийства активиста Демьяна Ганула. Подозреваемый уже задержан.
Правоохранители рассматривают три версии мотива убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной, общественной деятельностью, убийство в связи с личной неприязнью, а также "российский след". Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.
Мы рассматриваем три основные версии: прежде всего - это, конечно, и заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью, общественной деятельностью. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершенное - это убийство в связи личной неприязни. Конечно, рассматриваем и "российский след", потому что знаем, что этот человек был очень известным своей проукраинской позицией
Дополнение
В Одессе 14 марта посреди белого дня неизвестный мужчина выстрелил в активиста Демьяна Ганула. Мужчина погиб.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.
По факту убийства активиста Демьяна Ганула открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе.