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Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Киев • УНН

 • 66198 просмотра

Нацполиция рассматривает заказное убийство, личную неприязнь и «российский след» как мотивы убийства активиста Демьяна Ганула. Подозреваемый уже задержан.

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Правоохранители рассматривают три версии мотива убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной, общественной деятельностью, убийство в связи с личной неприязнью, а также "российский след". Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

Мы рассматриваем три основные версии: прежде всего - это, конечно, и заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью, общественной деятельностью. Также рассматриваем версию, не исключаем, что совершенное - это убийство в связи личной неприязни. Конечно, рассматриваем и "российский след", потому что знаем, что этот человек был очень известным своей проукраинской позицией

- сказал Небитов.

Дополнение

В Одессе 14 марта посреди белого дня неизвестный мужчина выстрелил в активиста Демьяна Ганула. Мужчина погиб.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.

По факту убийства активиста Демьяна Ганула открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе.

Павел Башинский

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