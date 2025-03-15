Вбивство активіста Ганула в Одесі: поліція розглядає три версії, включно з "російським слідом"
Київ • УНН
Нацполіція розглядає замовне вбивство, особисту неприязнь і «російський слід» як мотиви вбивства активіста Демʼяна Ганула. Підозрюваного вже затримано.
Правоохоронці розглядають три версії мотиву вбивства активіста Демʼяна Ганула в Одесі: замовне вбивство, вчинене у зв’язку з професійною, громадською діяльністю, вбивство у зв’язку з особистою неприязню, а також "російський слід". Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.
Ми розглядаємо три основні версії: найперше - це, звичайно, і замовне вбивство, вчинене у зв’язку з професійною діяльністю, громадською діяльністю. Також розглядаємо версію, не відкидаємо, що скоєне - це вбивство у зв’язку особистої неприязності. Звичайно, розглядаємо і "російський слід", тому що знаємо, що ця людина була дуже відомою своєю проукраїнською позицією
Доповнення
В Одесі 14 березня посеред білого дня невідомий чоловік вистрілив в активіста Дем'яна Ганула. Чоловік загинув.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в Одесу відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста.
За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула в Одесі.