Вбивство активіста Ганула в Одесі: поліція розглядає три версії, включно з "російським слідом"

Правоохоронці розглядають три версії мотиву вбивства активіста Демʼяна Ганула в Одесі: замовне вбивство, вчинене у зв’язку з професійною, громадською діяльністю, вбивство у зв’язку з особистою неприязню, а також "російський слід". Про це заявив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Ми розглядаємо три основні версії: найперше - це, звичайно, і замовне вбивство, вчинене у зв’язку з професійною діяльністю, громадською діяльністю. Також розглядаємо версію, не відкидаємо, що скоєне - це вбивство у зв’язку особистої неприязності. Звичайно, розглядаємо і "російський слід", тому що знаємо, що ця людина була дуже відомою своєю проукраїнською позицією - сказав Нєбитов.

Доповнення

В Одесі 14 березня посеред білого дня невідомий чоловік вистрілив в активіста Дем'яна Ганула. Чоловік загинув.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що в Одесу відбула група Нацполіції для розслідування вбивства активіста.

За фактом вбивства активіста Дем'яна Ганула відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула в Одесі.