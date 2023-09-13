В Румынии заявили о нахождении новых обломков, возможно, дрона

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“Экипаж вертолета IAR 330 Puma Военно-воздушных сил Румынии с авиабазы имени Михаила Когэлничану обнаружил в среду, 13 сентября, около 11.30 утра, в районе Нуферул и Виктория, в уезде Тулча, фрагменты, которые могли происходить от беспилотника, разбросанные на площади в несколько десятков метров”, - говорится в сообщении.

Еще один вертолет ВВС Румынии с 90-й авиационной базы в Отопене был направлен в этот район со специализированной командой на борту для проведения предварительных полевых расследований и сбора образцов для экспертных оценок.

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Контекст

В ночь на 4 сентября рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов. Из-за чего в нескольких населенных пунктах Измаильского района были повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Кроме того, во время вражеской атаки на Одесскую область российские “шахеты” упали и сдетонировали на территории Румынии. По данным украинских пограничников было зафиксировано 2 детонации.

Министерство обороны Румынии, что инцидент "не представлял прямой военной угрозы" для страны.

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. И предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обострять, иначе ей придется дать ответ Москве.

На следующий день президент Румынии Йоханнис сзаверил, что ни одна часть и ни один беспилотник и ни одна другая часть любого устройства не упала на территории Румынии в ночь на 4 сентября.

А уже 6 сентября в Румынии впервые признали, что обломки российского "шахеда" могли упасть на территорию государства. 6 сентября Румыния сообщила союзникам НАТО об инциденте с российским беспилотником.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Румыния проинформировала НАТО об инциденте с российским беспилотником, отметив, что расследование продолжается, но "нет никакой информации, указывающей на какие-то преднамеренные действия со стороны России".