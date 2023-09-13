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У Румунії навпроти українських портів Рені та Ізмаїл почали будувати укриття

У Румунії навпроти українських портів Рені та Ізмаїл почали будувати укриття

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Румунії почалося будівництво двох укриттів для жителів громади Чаталкіой на березі Дунаю через загрозу обстрілів з боку Росії, яка останні тижні активно бомбить українські порти. Про це повідомляє Digi24, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що на території громади Чаталкіой вже помітили велику кількість вантажівок з будівельними матеріалами.
Відомо, що минулого тижня Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення про будівництво укриттів для мешканців сіл над Дунаєм.

Згодом у Міністерстві національної оборони оголосили, що в Плауру розпочинають будівництво двох укриттів для населення, у роботах задіяні близько 50 військових і 20 одиниць техніки. Для стін використовують бетонні конструкції. Укриття будуть розміром 9,6 на 2 метри і заввишки 1,5 метра.

Контекст

У ніч на 4 вересня рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. Через що у декількох населених пунктах Ізмаїльського району були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Крім того, під час ворожої атаки на Одеську область російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії. За даними українських прикордонників було зафіксовано 2 детонації.

Міністерство оборони Румунії, що інцидент "не становив прямої військової загрози" для країни.

4 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. І припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострювати, бо інакше їй доведеться дати відповідь москві.

Наступного дня президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня.

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А вже 6 вересня у Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" могли впасти на територію держави. 6 вересня Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 вересня заявив, що Румунія проінформувала НАТО про інцидент із російським безпілотником, зазначивши, що розслідування триває, але "немає жодної інформації, що вказує на якісь навмисні дії з боку росії".

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