У НАТО заявили про відсутність ознак того, що росія планувала атакувати територію Румунії

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“Немає жодних ознак того, що Російська Федерація має намір напасти на державу-члена НАТО, чи то Румунія чи будь-яка інша держава. І це результат потужності та сили нашого альянсу. Ми є першим елементом стримування. .... Очевидно, що коли за кілька сотень метрів або кілька кілометрів від вашого дому, від вашого робочого місця ви чуєте шум війни, очевидно, це викликає у вас хвилювання, і, очевидно, це створює тривогу та страждання. Я це розумію. Але це не становить жодного ризику для Румунії в тому сенсі, що її втягують у цей конфлікт або конфлікт має поширення на Румунію”, — сказав Джоане.

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Представник НАТО також заявив про намір відвідати райони в повіті Тульча поблизу українських портів, які постійно атакують безпілотники рф. Джоане висловив сподівання, що його візит заспокоїть місцевих мешканців.

Щодо частин безпілотників, знайдених у північній частині округу Тулча напередодні, Джоана запевняє, що немає жодних ознак наміру росії завдати удару по Румунії. Втім, він відзначив що розслідування Румунії, щодо падіння уламків БПЛА триває, і після його завершення результати оголосять громадськості.

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Своєю чергою НАТО вжило всіх заходів, щоб забезпечити захист усього свого простору, зокрема Румунію, нині та у майбутньому. Крім того, заступник генсека Альянсу привітав рішення США додати повітряне стеження за акваторією Чорного моря, та зазначив, що плани оборони країн-союзниць є набагато повнішими. Зокрема, заплановані заходи інтегрованої протиракетної системи для захисту Чорного моря, яке саме по собі є важливою і дуже складною територією.

Нагадаємо

Солдати Військово-морських сил Румунії виявили нові фрагменти ще одного російського безпілотника, який впав на території держави в суботу, в районі Плауру, за 2,5 кілометри на південний схід від села. Президент Йоханніс заявив про неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.