У НАТО заявили про відсутність ознак того, що росія планувала атакувати територію Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане після виявлення уламків другого безпілотника на території Румунії заявив, що немає ознак того, що росія мала намір напасти на союзну державу. Таку заяву представник НАТО зробив виданню Agerpres.ro, передає УНН.
Цитата
“Немає жодних ознак того, що Російська Федерація має намір напасти на державу-члена НАТО, чи то Румунія чи будь-яка інша держава. І це результат потужності та сили нашого альянсу. Ми є першим елементом стримування. .... Очевидно, що коли за кілька сотень метрів або кілька кілометрів від вашого дому, від вашого робочого місця ви чуєте шум війни, очевидно, це викликає у вас хвилювання, і, очевидно, це створює тривогу та страждання. Я це розумію. Але це не становить жодного ризику для Румунії в тому сенсі, що її втягують у цей конфлікт або конфлікт має поширення на Румунію”, — сказав Джоане.
Деталі
Представник НАТО також заявив про намір відвідати райони в повіті Тульча поблизу українських портів, які постійно атакують безпілотники рф. Джоане висловив сподівання, що його візит заспокоїть місцевих мешканців.
Щодо частин безпілотників, знайдених у північній частині округу Тулча напередодні, Джоана запевняє, що немає жодних ознак наміру росії завдати удару по Румунії. Втім, він відзначив що розслідування Румунії, щодо падіння уламків БПЛА триває, і після його завершення результати оголосять громадськості.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Румунії розпочали протимінні тренування військових “Сі Бриз 2023”
Своєю чергою НАТО вжило всіх заходів, щоб забезпечити захист усього свого простору, зокрема Румунію, нині та у майбутньому. Крім того, заступник генсека Альянсу привітав рішення США додати повітряне стеження за акваторією Чорного моря, та зазначив, що плани оборони країн-союзниць є набагато повнішими. Зокрема, заплановані заходи інтегрованої протиракетної системи для захисту Чорного моря, яке саме по собі є важливою і дуже складною територією.
Нагадаємо
Солдати Військово-морських сил Румунії виявили нові фрагменти ще одного російського безпілотника, який впав на території держави в суботу, в районі Плауру, за 2,5 кілометри на південний схід від села. Президент Йоханніс заявив про неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.