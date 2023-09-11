У НАТО заявили про відсутність ознак того, що росія планувала атакувати територію Румунії

ukru
29 березня, 17:57 • 271204 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 357596 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 298591 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 333802 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 298985 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 218910 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203737 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163807 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534400 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175486 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
88 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 161771 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 58414 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70013 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 77883 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

15:15 • 81191 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391566 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534403 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568118 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565171 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204580 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 357596 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174726 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165664 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136614 перегляди
Актуальне
У НАТО заявили про відсутність ознак того, що росія планувала атакувати територію Румунії

У НАТО заявили про відсутність ознак того, що росія планувала атакувати територію Румунії

Київ • УНН

 • 702869 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане після виявлення уламків другого безпілотника на території Румунії заявив, що немає ознак того, що росія мала намір напасти на союзну державу. Таку заяву представник НАТО зробив виданню Agerpres.ro, передає УНН.

Цитата

“Немає жодних ознак того, що Російська Федерація має намір напасти на державу-члена НАТО, чи то Румунія чи будь-яка інша держава. І це результат потужності та сили нашого альянсу. Ми є першим елементом стримування. .... Очевидно, що коли за кілька сотень метрів або кілька кілометрів від вашого дому, від вашого робочого місця ви чуєте шум війни, очевидно, це викликає у вас хвилювання, і, очевидно, це створює тривогу та страждання. Я це розумію. Але це не становить жодного ризику для Румунії в тому сенсі, що її втягують у цей конфлікт або конфлікт має поширення на Румунію”, — сказав Джоане.

Деталі

Представник НАТО також заявив про намір відвідати райони в повіті Тульча поблизу українських портів, які постійно атакують безпілотники рф. Джоане висловив сподівання, що його візит заспокоїть місцевих мешканців.

Щодо частин безпілотників, знайдених у північній частині округу Тулча напередодні, Джоана запевняє, що немає жодних ознак наміру росії завдати удару по Румунії. Втім, він відзначив що розслідування Румунії, щодо падіння уламків БПЛА триває, і після його завершення результати оголосять громадськості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Румунії розпочали протимінні тренування військових “Сі Бриз 2023”

Своєю чергою НАТО вжило всіх заходів, щоб забезпечити захист усього свого простору, зокрема Румунію, нині та у майбутньому. Крім того, заступник генсека Альянсу привітав рішення США додати повітряне стеження за акваторією Чорного моря, та зазначив, що плани оборони країн-союзниць є набагато повнішими. Зокрема, заплановані заходи інтегрованої протиракетної системи для захисту Чорного моря, яке саме по собі є важливою і дуже складною територією.

Нагадаємо

Солдати Військово-морських сил Румунії виявили нові фрагменти ще одного російського безпілотника, який впав на території держави в суботу, в районі Плауру, за 2,5 кілометри на південний схід від села. Президент Йоханніс заявив про неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,550.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,814.34