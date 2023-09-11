У Румунії розпочали протимінні тренування військових “Сі Бриз 2023”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Румунії, у місті Констанца, розпочались міжнародні тренування з мінної безпеки в рамках багатонаціональних навчань серії “Сі Бриз”. Цьогоріч участь в них беруть й українські військові. Про старт навчань повідомили у службі звʼязків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, передає УНН.
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“Метою тренувань є забезпечення безпеки цивільного судноплавства, підготовка протимінних сил і засобів ВМС країн-партнерів до планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО, набуття відповідного рівня взаємосумісності з членами Північноатлантичного Альянсу до виконання завдань за призначенням та набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення протимінних дій та операцій”, — розповіли про доцільність навчання у пресслужбі ВМС ЗСУ.
Деталі
Згідно з інформацією ВМС Румунії навчання, що стартували 11 вересня триватимуть до п’ятниці 15 вересня.
Тренування організували Військово-морські сили Румунії спільно з Військово-морські силами Сполучених Штатів Америки у Чорному морі та дельті Дунаю, води яких підконтрольні румунській стороні.
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Серед країн-учасниць, окрім України, ще й запрошені представники зі Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Болгарії, Туреччини та Франції.
Для проведення цих навчань військові від кожної країни-учасниці привезли зразки новітнього озброєння, та військової техніки, що допоможе в боротьбі з вибуховими пристроями, зокрема, дрейфуючими морськими мінами. Кінцева мета цих навчань — напрацювати заходи для забезпечення свободи судноплавства.
Відповідно до пресанонсу румунської сторони для навчань військових залучать броньовані та десантні катери, бронетранспортери-амфібії, патрульно-розвідувальний літак та іншу спеціальну техніку.
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Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Нідерланди і Румунія підписали лист про наміри забезпечити у навчальному центрі в Румунії навчання на літаках F-16 та їх технічне обслуговування, що стане внеском у зміцнення протиповітряної оборони України.