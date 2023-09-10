МЗС Румунії викликало повіреного Росії через уламки дрону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Тимчасово повіреного у справах посольства рф у Бухресті викликали до Міністерства закордонних справ Румунії, повідомляє УНН з посиланням на румунське агентство AGERPRES.
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«Наказом Міністра закордонних справ у суботу, 9 вересня, терміново викликали повіреного у справах Посольства Російської Федерації в Бухаресті до Міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря», - ідеться в повідомленні.
Держсекретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав протест румунської сторони проти порушення повітряного простору Румунії після виявлення на території країни, поблизу кордону з Україною, фрагментів дронів, аналогічних до тих, що використовувалися російськими військами в агресії проти України.
Водночас румунський посадовець засудив систематичні, невиправдані та жорстокі напади російських сил на українське населення та цивільну інфраструктуру, зокрема на Дунаї, неподалік від кордону з Румунією, що створюють загрозу безпеці румунських громадян у регіоні.
Держсекретар Фота рішуче закликав російську сторону припинити дії проти українського населення та інфраструктури, зокрема ті, які будь-яким чином загрожують безпеці румунських громадян.
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