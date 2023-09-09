В Румынии нашли обломки еще одного дрона, похожего на те, которыми россия атакует Украину

Детали

Военнослужащие Военно-морских сил Румынии обнаружили элементы беспилотника в районе села Плауру, уезда Тульча. Военные начали поисковую миссию после получения информации от местных властей о возможном существовании элементов беспилотников примерно в 2,5 километрах к юго-востоку от Плауру.

«После проведения исследований на поле были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на те, что были на вооружении российской армии. Местность охраняется военными, а обнаруженные элементы будут изъяты для исследования и технической экспертизы», – заявили в министерстве обороны.

Также отмечается, что военные остаются в состоянии боевой готовности и будут продолжать обыскивать территории вблизи мест, где российские войска осуществляют атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

Дополнение

Президент Румынии Клаус Йоханнис мгновенно отреагировал на нахождение обломков дрона.

Он заявил, что осуждает неоднократные атаки россии на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на украинские порты на Дунае вблизи границы с Румынией.

«Эти атаки, глубоко неоправданные, нарушают нормы международного права, являясь военными преступлениями. Идентификация сегодня румынскими властями на территории Румынии, вблизи границы с Украиной, новых фрагментов беспилотника, подобного тем, что использует российская армия, свидетельствует о совершенно неприемлемом нарушении суверенного воздушного пространства. Я решительно осуждаю этот инцидент, вызванный нападениями России на украинские порты на Дунае!», – сказал Йоханнис.

Он также отметил, что в субботу имел телефонный разговор с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, где сообщил ему о новых событиях, а он подтвердил свою полную солидарность с Румынией и заверил, что Альянс и его члены полностью поддерживают Румынию.

Напомним

В ночь с 3 на 4 сентября рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часа. Из-за чего в нескольких населенных пунктах Измаильского района были повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Кроме того, во время вражеской атаки на Одесскую область российские “шахеты” упали и сдетонировали на территории Румынии. По данным украинских пограничников было зафиксировано 2 детонации.

Министерство обороны Румынии, что инцидент "не представлял прямой военной угрозы" для страны. 4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября.

6 сентября в Румынии впервые признали, что обломки российского "шахеда" могли упасть на территорию государства. 6 сентября Румыния сообщила союзникам НАТО об инциденте с российским беспилотником.