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В Румунії знайшли уламки ще одного дрона, схожого на ті, якими росія атакує Україну

В Румунії знайшли уламки ще одного дрона, схожого на ті, якими росія атакує Україну

Київ • УНН

 • 458909 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Солдати Військово-морських сил Румунії виявили нові фрагменти ще одного безпілотника, який впав на території держави в суботу. Президент Йоханніс заявив про неприйнятне порушення суверенного повітряного простору, повідомляє HotNews.ro, пише УНН.

Деталі

Військовослужбовці Військово-морських сил Румунії виявили елементи безпілотника в районі села Плауру, повіту Тульча. Військові розпочали пошукову місію після отримання інформації від місцевої влади про можливе існування елементів безпілотників приблизно в 2,5 кілометрах на південний схід від Плауру.

«Після проведення досліджень на полі були виявлені фрагменти безпілотника, схожого на ті, що були на озброєнні російської армії. Місцевість охороняється військовими, а виявлені елементи будуть вилучені для дослідження та технічної експертизи», – заявили в міністерстві оборони.

Також зазначається, що військові залишаються в стані бойової готовності і продовжуватимуть обшукувати території поблизу місць, де російські війська здійснюють атаки на українську портову інфраструктуру.

Доповнення

Президент Румунії Клаус Йоханніс миттєво відреагував на знаходження уламків дрона.

Він заявив, що засуджує неодноразові атаки росії на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на українські порти на Дунаї поблизу кордону з Румунією.

«Ці атаки, глибоко невиправдані, порушують норми міжнародного права, будучи військовими злочинами. Ідентифікація сьогодні румунською владою на території Румунії, поблизу кордону з Україною, нових фрагментів безпілотника, подібного до тих, що використовує російська армія, свідчить про абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору. Я рішуче засуджую цей інцидент, спричинений нападами Росії на українські порти на Дунаї!», – сказав Йоганніс.

Він також зазначив, що у суботу мав телефонну розмову з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, де повідомив його про нові події, а він підтвердив свою повну солідарність з Румунією та запевнив, що Альянс і його члени повністю підтримують Румунію.

Нагадаємо 

В ніч з 3 на 4 вересня рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. Через що у декількох населених пунктах Ізмаїльського району були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Крім того, під час ворожої атаки на Одеську область російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії. За даними українських прикордонників було зафіксовано 2 детонації.

Міністерство оборони Румунії, що інцидент "не становив прямої військової загрози" для країни. 4 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня. 

6 вересня у Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" могли впасти на територію держави. 6 вересня Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником.

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