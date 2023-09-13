У Румунії заявили про знаходження нових уламків, можливо, дрона

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“Екіпаж вертольота IAR 330 Puma Військово-повітряних сил Румунії з авіабази імені Михайла Когелнічану виявив у середу, 13 вересня, близько 11.30 ранку, в районі Нуферул і Вікторія, в повіті Тулча, фрагменти, які могли походити від безпілотника, розкидані на площі в кілька десятків метрів”, - йдеться у повідомленні.

Ще один вертоліт ВПС Румунії з 90-ї авіаційної бази в Отопені був направлений в цей район зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх польових розслідувань і збору зразків для експертних оцінок.

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Контекст

У ніч на 4 вересня рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. Через що у декількох населених пунктах Ізмаїльського району були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Крім того, під час ворожої атаки на Одеську область російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії. За даними українських прикордонників було зафіксовано 2 детонації.

Міністерство оборони Румунії, що інцидент "не становив прямої військової загрози" для країни.

4 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. І припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострювати, бо інакше їй доведеться дати відповідь москві.

Наступного дня президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня.

А вже 6 вересня у Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" могли впасти на територію держави. 6 вересня Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 вересня заявив, що Румунія проінформувала НАТО про інцидент із російським безпілотником, зазначивши, що розслідування триває, але "немає жодної інформації, що вказує на якісь навмисні дії з боку росії".