В России сегодня ожидаются митинги в поддержку осужденного Навального

Детали

Соратники Навального анонсировали митинги в день послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Так, митинги анонсировали директор ФСК Иван Жданов и глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Они объявили, что акция пройдет в среду, 21 апреля.

Ранее они планировали дождаться сбора 500 тыс. Человек через сайт мероприятия, однако изменили планы на фоне ухудшения самочувствия оппозиционера. Политик сейчас находится в исправительной колонии во Владимирской области.

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“Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе случится непоправимое. Мы приняли решение не ждать сбора 500 тыс. Человек на нашем сайте. События развиваются очень быстро и очень плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас”, - информируют в штабе Навального.

Напомним

Политика Алексея Навального, который голодал в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, перевели из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что состояние здоровья Алексея Навального все еще вызывает беспокойство, и РФ немедленно освободить оппозиционера.

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Добавим

Сторонники Навального заявляют , что здоровье 44-летнего заключенного Кремля, который с конца февраля находится в колонии, стремительно ухудшается, его прессекретар заявляет, что он “умирает”, а врачи говорят, что медицинские анализы показывают , что у него растет риск почечной недостаточности и проблем с сердцем. В субботу врачи написали письмо в ФСИН России с просьбой о встрече с ним.

В пятницу Навальный сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram, что ему угрожают насильственным кормлением, поскольку он продолжает голодовку.

Реаниматолог Алексей Эрлих, терапевт Ярослав Ашихмин, нейрохирург Всеволод Шурхай приехали сегодня, 18 апреля, в колонию в надежде осмотреть Алексея Навального, однако внутрь их так и не пустили.

Это происходит на фоне того, как и в ЕС звучат заявления об обеспокоенности состоянием здоровья Навального. Так, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хосеп Боррель заявил , что ЕС глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья Алексея Навального в колонии продолжает ухудшаться.