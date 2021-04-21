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У Росії сьогодні очікуються мітинги в підтримку засудженого Навального

У Росії сьогодні очікуються мітинги в підтримку засудженого Навального

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Росії сьогодні прихильники опозиціонера Олексія Навального планують провести мітинги в підтримку політика на центральних площах міст. Про це пише УНН.

Деталі

Соратники Навального анонсували мітинги в день послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам. Так, мітинги анонсували директор ФБК Іван Жданов і голова мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков. Вони оголосили, що акція пройде в середу, 21 квітня.

Раніше вони планували дочекатися збору 500 тис. чоловік через сайт заходу, однак змінили плани на тлі погіршення самопочуття опозиціонера. Політик зараз знаходиться у виправній колонії у Володимирській області.

Цитата

“Існують обставини, в яких потрібно діяти швидко, інакше станеться непоправне. Ми прийняли рішення не чекати збору 500 тис. людей на нашому сайті. Події розвиваються дуже стрімко і дуже погано. Чекати і відкладати більше не можна. Екстремальна ситуація вимагає екстремальних рішень. Ми оголошуємо мітинг зараз”, — інформують у штабі Навального.

Нагадаємо

Політика Олексія Навального, який голодував у виправній колонії № 2 міста Покрова Володимирській області, перевели з виправної установи в стаціонар обласної лікарні для засуджених. Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначив, що стан здоров’я Олексія Навального все ще викликає занепокоєння, і РФ має негайно звільнити опозиціонера.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США попередили Росію про наслідки, якщо Навальний помре у колонії

Додамо

Прихильники Навального заявляють, що здоров’я 44-річного в’язня Кремля, який з кінця лютого перебуває у колонії, стрімко погіршується, його прессекретар заявляє, що він “вмирає”, а лікарі кажуть, що медичні аналізи показують, що у нього зростає ризик ниркової недостатності і проблем з серцем. У суботу лікарі написали лист в ФСВП Росії з проханням про зустріч з ним.

У п’ятницю Навальний повідомив в своєму офіційному акаунті в Instagram, що йому погрожують насильницьким годуванням, оскільки він продовжує голодування.

Реаніматолог Олексій Ерліх, терапевт Ярослав Ашихмін, нейрохірург Всеволод Шурхай приїхали сьогодні, 18 квітня, до колонії в надії оглянути Олексія Навального, проте всередину їх так і не пустили.

Це відбувається на тлі того, як і у ЄС лунають заяви про занепокоєння станом здоров’я Навального. Так, голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС глибоко занепокоєний повідомленнями про те, що стан здоров’я Олексія Навального в колонії продовжує погіршуватися.

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