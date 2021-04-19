Москва повинна перейти від провокації до кооперації – глава МЗС Німеччини

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"Ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими українськими партнерами, особливо нині. Москва повинна перейти від провокації до кооперації. Територіальна цілісність України не підлягає будь-якому обговоренню, це дуже виразно прозвучало в розмові з Дмитром Кулебою", - написав Маас в своєму Twitter.

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Також німецький міністр зазначив, що стан здоров’я Олексія Навального все ще викликає занепокоєння, і РФ має негайно звільнити опозиціонера.

Що було раніше

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 квітня взяв участь у засіданні Ради ЄС з закордонних справ, де проінформував колег про загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та довкола кордонів України, спричиненої діями Російської Федерації.



На засіданні міністр запропонував покроковий план дій задля стримування подальшої ескалації Російською Федерацією.