Навального переводять з колонії у лікарню

Деталі

“Комісією лікарів ФКУОЗ МСЧ-33 ФСВП Росії було прийнято рішення про переведення О. Навального в стаціонар обласної лікарні для засуджених, що розташовується на території ВК-3 УФСВН Росії по Володимирській області, яка, в тому числі, спеціалізується на динамічному спостереженні за такими пацієнтами”, — йдеться в повідомленні.

Лікарня знаходиться на території ВК-3 в місті Володимирі.

У відомстві назвали стан здоров’я ув’язненого “задовільним”.

Контекст

Олексій Навальний, скаржився на болі в спині і ногах, оголосив голодування 31 березня. Політик вимагає допуску незалежних лікарів і надання кваліфікованої медичної допомоги. 15 квітня його лікуючі лікарі повідомили про “різко негативною” динаміці аналізів Навального, що, на їхню думку, може привести до ниркової недостатності і важких патологій серцево-судинної системи.