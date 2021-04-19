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Навального переводять з колонії у лікарню

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Політика Олексія Навального, який тримає голодовку у виправній колонії № 2 міста Покрова Володимирській області, переводять з виправної установи в стаціонар обласної лікарні для засуджених. Про це повідомляє обласне управління ФСВП РФ, передає УНН.

Деталі

“Комісією лікарів ФКУОЗ МСЧ-33 ФСВП Росії було прийнято рішення про переведення О. Навального в стаціонар обласної лікарні для засуджених, що розташовується на території ВК-3 УФСВН Росії по Володимирській області, яка, в тому числі, спеціалізується на динамічному спостереженні за такими пацієнтами”, — йдеться в повідомленні.

Лікарня знаходиться на території ВК-3 в місті Володимирі.

У відомстві назвали стан здоров’я ув’язненого “задовільним”.

Контекст

Олексій Навальний, скаржився на болі в спині і ногах, оголосив голодування 31 березня. Політик вимагає допуску незалежних лікарів і надання кваліфікованої медичної допомоги. 15 квітня його лікуючі лікарі повідомили про “різко негативною” динаміці аналізів Навального, що, на їхню думку, може привести до ниркової недостатності і важких патологій серцево-судинної системи.

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