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Навального переводят из колонии в больницу

Навального переводят из колонии в больницу

Киев  •  УНН

 • 19565 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Политика Алексея Навального, который держит голодовку в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, переводят из исправительного учреждения в стационар областной больницы для осужденных. Об этом сообщает областное управление ФСИН РФ, передает УНН.

Детали

“Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами”, — говорится в сообщении.

Больница находится на территории ИК-3 в городе Владимире.

В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного “удовлетворительным”.

Контекст

Алексей Навальный, жаловавшийся на боли в спине и ногах, объявил голодовку 31 марта. Политик требует допуска независимых врачей и оказания квалифицированной медицинской помощи. 15 апреля его лечащие врачи сообщили о “резко отрицательной” динамике анализов Навального, что, по их мнению, может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы.

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