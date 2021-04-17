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Світові діячі культури закликали Росію надати медичну допомогу Олексію Навальному

Київ • УНН

 • 24670 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Французьке видання Le Monde опублікувало відкритий лист, в якому президента РФ Володимира Путіна закликали забезпечити російському опозиціонеру Олексію Навальному доступ до медичної допомоги. Лист підписали 78 західних діячів культури, інформує УНН.

Цитата

"Пане президенте, в той час як ми пишемо вам, Олексій Навальний знаходиться в виправній установі, яку багато адвокатів і правозахисників описували як одне з найсуворіших в Росії. Стан його здоров'я стрімко погіршується і потребує термінової медичної допомоги", - йдеться в листі, підписаний в тому числі режисером Джей Джей Абрамсом, акторами Бенедиктом Камбербетчем і Джудом Лоу, лідером групи Radiohead Томом Йорком, художником Арті Шпигельманом і п'ятьма лауреатами Нобелівської премії з літератури,

Деталі

Світові діячі культури підкреслили, що політик перебуває в критичному стані і потребує термінової медичної допомоги.

"Ми закликаємо Вас, пане президенте, забезпечити Олексію Навальному невідкладне лікування і догляд, в яких він терміново потребує і на які має право, як і будь-який громадянин Росії. Як гарант закону, ви повинні забезпечити його дотримання".

Контекст

Раніше в Instagram опозиційного політика було опубліковано повідомлення, в якому Навальний розповів, що співробітники колонії готові вже зараз перейти до його примусового годування.

З 31 березня опозиціонер тримає голодовку на знак протесту проти недопуску до нього лікарів.

5 квітня стало відомо про переведення Навального в медико-санітарну частину з сильним кашлем і підвищеною температурою.

Соратники та адвокати політика неодноразово вказували на погіршення стану його здоров'я, неможливість передати рекомендовані ліки і тортури через позбавлення сну.

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