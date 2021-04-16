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Гамівна сорочка та інші радощі: Навальний розповів, що йому погрожують годувати примусово

Гамівна сорочка та інші радощі: Навальний розповів, що йому погрожують годувати примусово

Київ • УНН

 • 35363 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Російський політик Олексій Навальний, який 17-й день тримає голодування у виправній колонії № 2 в Покрові Володимирської області, повідомив, що йому погрожують примусовим годуванням. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Facebook опозиціонера, інформує УНН.

Цитата

"Життя дивно ходить по колу. Ось сьогодні вранці наді мною стояла жінка-полковник і говорила: ваш аналіз крові свідчить про серйозне погіршення здоров'я і ризик. Якщо ви не відмовитеся від голодування, то ми готові перейти до примусового годування вже зараз. І далі розписувала мені принади примусового годування. Гамівна сорочка та інші радощі. А я слухав і повертався в дитячий садов. Мені три роки, і схожа жінка змушує мене їсти шкіру вареної курки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Навальний заявив, що показав співробітникам ФСВП "пальцем в пункт закону" і попросив не годувати його примусово. Він також зазначив, що має право на те, щоб його оглянув незалежний лікар.

Навальний вважає, що до нього не допускають лікаря, оскільки "вони бояться, що з'ясується, що втрата чутливості кінцівок може бути пов'язана з отруєнням" отрутою з групи "Новачок".

"Загальне правило ув'язнення в тому, що людина для системи - раб. Тим більше політв'язень. Йому завжди і у всьому належить відмовляти. А якщо протестує, то краще примусово годувати, ніж виконувати законні вимоги. Так що ще раз розумію: не тільки за себе протестую, а й за сотні тисяч таких же безправних. Тільки у них ще й інстаграму немає, щоб туди написати", - пише Навальний.

Навальний додав, що у нього сильно паморочиться голова, але поки він продовжує ходити, тому що відчуває підтримку своїх прихильників.

Додамо

Олексій Навальний тримає голодування, починаючи з 31 березня, вимагаючи допустити до нього незалежного лікаря. Кілька тижнів політик скаржиться на болі в спині і ногах. В ФСВП стверджують, що Навальний отримує всю необхідну медичну допомогу, а лікарі, за твердженням відомства, оцінюють його стан як задовільний.

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