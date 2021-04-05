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"Сильний кашель та температура": Навальний розповів про свій стан та хворих на туберкульоз у колонії

"Сильний кашель та температура": Навальний розповів про свій стан та хворих на туберкульоз у колонії

Київ • УНН

 • 19615 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У соцмережах Олексія Навального від його особи опублікований новий пост, в якому говориться, що в його загоні у колонії висока захворюваність на туберкульоз, передає УНН.

Деталі

“Сьогодні: вже третя людина з мого загону за останній час госпіталізована з туберкульозом. У загоні 15 осіб, тобто 20% чисельності хворіє, це сильно вище за епідеміологічний поріг. І що? Думаєте НП, ревуть сирени швидкої допомоги? Так пофігу всім, начальство турбує тільки питання, як приховати статистику”, — передав Навальний.

Навальний повідомив, що у нього самого температура 38,1 і сильний кашель.

Політик також зазначив, що продовжує голодування. “У мене є гарантоване законом право запросити лікаря-фахівця за свій рахунок”, — підкреслив Навальний.

Контекст

Олексій Навальний оголосив голодування 31 березня. Він вимагає допустити до нього в колонію лікаря, наполягаючи, що йому не надають необхідну медичну допомогу. Політик кілька тижнів скаржиться на болі в спині і в нозі.

Також стало відомо, що з моменту прибуття в колонію № 2 в місті Покров російський політик Олексій Навальний схуд на вісім кілограмів.

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Публікація від Алексеі̆ Навальниі̆ (@navalny)

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