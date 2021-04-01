Ще до оголошення голодування Навальний схуд у колонії на 8 кілограмів

Деталі

“Усіх в’язнів, що оголосили голодування, належить зважувати. Навального теж зважили. За документами в колонію він приїхав 93 кілограми, зараз 85. Тобто мінус вісім кілограм ще до голодовки. Сам він пов’язує таку втрату ваги в першу чергу з тим, що йому не дають спати і будять вісім разів за ніч”, — йдеться в повідомленні.

У пості йдеться, що до Навального досі не допустили лікаря, “діагнозу в медичній книжці немає, висновку лікаря немає”. При цьому в колонію, де сидить політик, приїхала Марія Бутіна, яка була засуджена в США за змову на користь Росії і зараз співпрацює з пропагандистським телеканалом RT.

“Кричала, що це найкраща і найзручніша в’язниця. Навальний 15 хвилин вичитував її перед строєм ув’язнених, називаючи паразиткою і обслугою влади злодіїв. Після цього Бутіна пішла записувати інтерв’ю з активістами, які розкажуть, як все добре”, — додається в повідомленні.

Контекст

31 березня Навальний оголосив голодування і пообіцяв тримати його, поки до нього не допустять лікаря. Соратники політика підкреслили, що він завжди вважав голодування крайнім заходом. ФСВП заявила, що Навальний отримує всю необхідну йому медичну допомогу. Кремль відмовився коментувати його голодування.

Минулого тижня Навальний і його адвокати розповіли про погіршення стану його здоров’я. Політик поскаржився на болі в спині і нозі і на те, що йому не надають медичної допомоги, про яку він просить. Також він заявив, що по ночах його будять кожну годину — нібито для перевірки через статус “схильного до втечі”.