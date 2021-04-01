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Еще до объявления голодовки Навальный похудел в колонии на 8 килограммов

Еще до объявления голодовки Навальный похудел в колонии на 8 килограммов

Киев  •  УНН

 • 16919 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. С момента прибытия в колонию № 2 в городе Покров российский политик Алексей Навальный, который накануне объявил голодовку, похудел на восемь килограммов. Об этом сообщается в новом посте в его Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

“Всех заключенных, объявивших голодовку, положено взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам в колонию он приехал 93 килограмма, сейчас 85. То есть минус восемь килограмм еще до голодовки. Сам он связывает такую потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и будят по восемь раз за ночь”, — говорится в сообщении.

В посте говорится, что к Навальному до сих пор не допустили врача, “диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет”. При этом в колонию, где сидит политик, приехала Мария Бутина, которая была осуждена в США за сговор в пользу России и сейчас сотрудничает с пропагандистским телеканалом RT.

“Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров. После этого Бутина пошла записывать интервью с активистами, которые расскажут, как все хорошо”, — добавляется в сообщении.

Контекст

31 марта Навальный объявил голодовку и пообещал держать ее, пока к нему не допустят врача. Соратники политика подчеркнули, что он всегда считал голодовку крайней мерой. ФСИН заявила, что Навальный получает всю необходимую ему медицинскую помощь. Кремль отказался комментировать его голодовку.

На прошлой неделе Навальный и его адвокаты рассказали об ухудшении состояния его здоровья. Политик пожаловался на боли в спине и ноге и на то, что ему не оказывают медицинской помощи, о которой он просит. Также он заявил, что по ночам его будят каждый час — якобы для проверки из-за статуса “склонного к побегу”.

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