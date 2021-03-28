Російські лікарі підписали відкритий лист з вимогою надати меддопомогу Навальному

Деталі

Автори листа висловили думку, що болі, на які скаржиться Навальний, можуть бути ускладненням після його отруєння “Новачком” або захворюванням, що знову розвинулося на фоні незавершеного періоду реабілітації.

“Без результатів МРТ і огляду неможливо поставити діагноз, але судячи з інформації з відкритих джерел, ми побоюємося найгіршого. Залишення пацієнта в такому стані без допомоги, можливо, навіть хірургічної, може привести до розвитку важких наслідків, в тому числі і незворотної, повної або часткової, втрати функцій нижніх кінцівок. Вважаємо також, що незастосування до ув’язненого з гострим болем в такій ситуації адекватних заходів знеболювання, є не тільки порушенням його прав, а й свідомими тортурами”, — йдеться в листі.

Підписанти вимагають від ФСВП і політичного керівництва Росії надати Навальному необхідну допомогу і дозволити його огляд цивільними фахівцями.

Контекст

Адвокати Навального кілька днів тому повідомили, що за час перебування в ув’язненні стан його здоров’я погіршився — спочатку у нього заболіла спина, потім нога. Сам політик повідомив, що йому “важко і дуже боляче вставати з ліжка”, і що адміністрація колонії ніяк не реагує на його скарги, а місцевий лікар виписав йому тільки ібупрофен.

Члени ОНК Володимирській області, які відвідали Навального в колонії, заявили, що він скаржиться на біль в нозі, але продовжує ходити самостійно. За їхніми словами, політик просив їх посприяти в отриманні уколів для зняття болю. “Інших побажань висловлено не було”, — підкреслювали в ОНК.

ФСВП стверджувала, що стан здоров’я Навального “оцінюється як стабільний, задовільний”.