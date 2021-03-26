Вставати з ліжка важко і дуже боляче: Навальний розповів про стан свого здоров'я

Деталі

Пост опублікований в соціальній мережі і починається він зі слів: "Якось Михайло Ходорковський, який відсидів у в'язниці 10 років, сказав мені: там головне не захворіти. Лікувати тебе ніхто не буде. Серйозно захворієш - помреш".

За його словами, тепер він цю істину пізнає сам. Навальний описує свій біль в спині і пояснює, що з цієї причини він ніколи не сидить в "акваріумі" під час засідань суду і постійно ходить, так як може "або стояти, або лежати".

"Мабуть, нерв защемило від постійного сидіння в автозаках і "пеналах" в скорченому вигляді. Я про це мовчав. Неприємно, звичайно, але не смертельно - вилікують. А не лікують, - пише він. - І вже з ліжка встати важко і дуже боляче. Скарги беруть, але нічого не роблять. Тиждень тому дивилася мене тюремний лікар і стала давати 2 таблетки ібупрофену, але діагнозу я так і не знаю".

"Рівно, як це описують ті, у кого проблеми зі спиною, ускладнення пішло в ногу, і цілі її ділянки втратили чутливість. Якщо обіпрешься на праву ногу, просто впадеш. Це трохи засмучує - за останній час я все-таки звик до своєї правої ноги. Не хотілося б з нею розлучатися", - вказує він.

Політик жартує, що вже уявляє, як буде ходити в колонії з тростиною: "Але ідеально - це дерев'яна нога".

Додамо

Про погіршення стану здоров'я Навального в середу повідомили його адвокати - після того, як їх не пустили з ним зустрітися в колонії. Пізніше з'ясувалося, що в цей день Навального вивозили на МРТ. Діагноз, однак, як і раніше невідомий. В адміністрації колонії заявляють, що стан здоров'я Навального задовільний.

Євросоюз в п'ятницю висловив занепокоєння станом здоров'я російського опозиціонера.

Він знову закликав владу Росії звільнити Навального, а також забезпечити доступ до нього медичної допомоги та адвокатів. Раніше ЄС ввів санкції проти низки високопоставлених російських чиновників у зв'язку з переслідуванням Навального і замахом на його життя в серпні минулого року.